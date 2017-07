Google Plus

Nuoto sincronizzato, Mondiali 2017: Linda Cerruti ottima sesta nel solo tecnico

Il nuoto sincronizzato italiano brilla in vasca ai Mondiali di Budapest 2017. In mattinata infatti, nella vasca del Varosliget Park, Linda Cerruti ha chiuso un ottimo preliminare della routine tecnica del solo. L'azzurra, con un punteggio di 87.8975 (26.8000 di esecuzione, 26.4000 di impressione e 34.6975 negli elementi) ha ottenuto la sesta posizione migliorando di quasi due punti lo stesso punteggio ottenuto a Kazan 2015 (86.2072).

La savonese, molto concentrata, incanta il pubblico presente grazie ad un esercizio pulito, danzato sulle note di “E lucevan le stelle” dalla Tosca. L'azzurra, elegante, non corre grandi rischi ma riesce a progredire sensibilmente. Nessuna sorpresa in testa alla graduatoria, con la russa Svetlana Kolesnichenko che porta in acqua un esercizio a sfiorare la perfezione e con 94.0229 di punteggio (28.4000, 28.1000, 37.5229) chiude al comando. Alle sue spalle, staccata di poco meno di due punti, la spagnola Ona Carbonell ferma sul 92″3893, riuscendo ad ottenere però più punti nelle impressioni della russa.

A chiudere il podio provvisorio, la nipponica Yukiko Inui 90.8837, seguita al quarto posto dall’ucraina Anna Voloshyna (90.5617) e dalla canadese Jacqueline Simoneau (89.2331), quinta. Settimo posto per la greca Evangelia Platonioti, staccata di soli nove decimi di punto dall'azzurra.

CLASSIFICA SOLO TECNICO 1 KOLESNICHENKO Svetlana 94.0229 (RUS) 2 CARBONELL Ona 92.3893 (ESP) 3 INUI Yukiko Japan 90.8837 (JPN) 4 VOLOSHYNA Anna 90.5617 (UKR) 5 SIMONEAU Jacqueline 89.2331(CAN) 6 CERRUTI Linda 87.8975 (ITA) 7 PLATANIOTI Evangelia 86.9661 (GRE) 8 ALEXANDRI Vasiliki 82.7804 (AUT) 9 MIN Hae Yon 82.6416 (PRK) 10 JIMENEZ GARCIA Joana Betzabe 82.0066 (MEX)