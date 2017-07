Tuffi, Mondiale 2017: Batki-Pellacane qualifica da brivido, sono in finale dal sincro 10 metri

Eliminatoria thrilling per Noemi Batki e Chiara Pellacane nella gara sincro 10metri ai Mondiali in scena a Budapest. Le azzurre infatti conquistano la finale per il rotto della cuffia, centrando l’ultimo posto utile all’ultimo tuffo. Un’altra finale per la spedizione italiana ma questa volta ci è voluta anche una buona dose di fortuna racchiusa in quei 18 centesimi di punto che tagliano fuori le olandesi facendo respirare le azzurre.

Dodicesimo posto e primo obiettivo raggiunto dunque con la consapevolezza che in finale si ripartirà da zero. Una gara sofferta per le azzurre, mai troppo precise, con la sedicenne Chiara Pellacane a patire la tensione dell’esordio mondiale. Dopo i tuffi obbligatori, chiusi a ridosso della decima posizione con un punteggio non proprio esaltante (90.60), i veri problemi arrivano con i liberi. Il triplo e mezzo avanti carpiato, frutta solo 60.30 punti complice un errore di Chiara Pellacani in ingresso in acqua. È suo l’errore anche nel quarto tuffo con l’Italia che totalizza solo 52.08 terminando la penultima serie al tredicesimo posto, nonostante sbaglino sorprendentemente anche le altre coppie.

Si arriva quindi al tuffo decisivo, l’ultimo, il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Questa volta è Noemi Batki a non essere precisa. Ma il 59.52 totalizzato permette comunque alle azzurre di centrare l’accesso alla finale con l’ultimo posto utile grazie soprattutto all’errore della Corea del Sud.

Come da copione, la Cina chiude al comando l’eliminatoria con 334.32, davanti alla Corea del Nord con 325.62 e l’Australia con 311.16. Appuntamento questa sera alle 18.30 per la finale.

CLASSIFICA FINALI NAZIONI QUALIFICATE:

1 REN Qian / SI Yajie People’s CHN 334.32 Q

2 KIM Kuk Hyang / KIM Mi Rae Democratic People’s PRK 325.62 Q

3 KOVCHENKO Taneka / WU Melissa AUS 311.16 Q

4 PAMG Pandelela / CHEONG Jun Hoong MAS 309.66 Q

5 PARRATTO Jessica / GILLILAND Tarrin USA 293.70 Q

6 BENFEITO Meaghan / McKAY Caeli CAN 293.22 Q

7 BELOVA Valeriia / TIMOSHININA Iuliia RUS 290.04 Q

8 JIMENEZ SANTOS Samantha / AGUNDEZ GARCIA Gabriela MEX 284.46 Q

9 COUCH Tonia / TOULSON Lois GBR 283.68 Q

10 ARAI Matsuri / SASAKI Nana JPN 280.44 Q

11 LYSKUN Sofiia / LIULKO Valeriia UKR 213.78 Q

12 PELLACANI Chiara / BATKI Noemi ITA 262.50 Q