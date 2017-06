Atletica - Europei a squadre, il contingente azzurro - European Athletics/Twitter

Lille - Francia - Europei a squadre. L'atletica del vecchio continente si ritrova in territorio transalpino per una tre giorni di gare - 23/25 giugno - particolarmente interessante. Siamo a un mese, poco più, dall'appuntamento mondiale. A Londra, rassegna iridata, a Lille l'occasione per valutare allenamenti e preparazione. L'Italia si presenta in pista con 49 unità, un nucleo ben assortito, senatori e prospetti pronti a fare esperienza in campo internazionale. Alla guida del gruppo, Fabrizio Donato. 41 anni o quasi, 17.32, primo, in Europa, nel salto triplo. Le carte al tavolo da gioco sono molteplici. Ojiaku è uomo da oltre 8 metri nel lungo, la solidità di Lingua nel martello è comprovata, Lambrughi nei 400hs è da corsa, Fassinotti nell'alto una variabile. Rientra in gara, dopo un periodo difficile. Confidenza con la pedana, misure, sensazioni. Gara fondamentale per lui.

Anche al femminile, pur privi della Grenot, puntiamo a ben figurare. La Chigbolu sul giro di pista, la Santiusti nel mezzofondo, la Pedroso tra gli ostacoli, senza dimenticare il triplo della Derkach - oltre i 14 metri al Golden Gala - e l'alto della Trost. A Stoccolma, 1.85, questione di dettagli. Vale, la Trost, molto di più. Occorre comporre un puzzle delicato, mettere a punto ogni aspetto.

La competizione - la vecchia Coppa Europa - si svolge nell'arco di tre giorni, con il venerdì dedicato alle batterie e alle Serie B, prima del gran finale sabato e domenica, con gli atleti a caccia del successo e di punti pesanti. Rai Sport ed Eurosport a garantire la copertura televisiva dell'evento, su VAVEL la cronaca costante degli avvenimenti di pista.

Le squadre presenti oltre all'Italia: Bielorussia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Olanda, Polonia, Rep.Ceca, Spagna, Ucraina.

Gli azzurri

UOMINI/Men (25)

100m

Federico CATTANEO

Atl. Riccardi Milano 1946

200m

Antonio INFANTINO

Athletic Club 96 Alperia

400m

Davide RE

G.A. Fiamme Gialle

800m

Giordano BENEDETTI

G.A. Fiamme Gialle

1500m

Joao C.M. BUSSOTTI N.J.

C.S. Esercito / Atletica Livorno

3000m

Yassin BOUIH

G.A. Fiamme Gialle / Atl. Reggio

5000m

Marouan RAZINE

C.S. Esercito

3000st

Abdoullah BAMOUSSA

Atl Brugnera Pn Friulintagli

110hs

Lorenzo PERINI

C.S. Aeronautica Militare

400hs

Mario LAMBRUGHI

Atl. Riccardi Milano 1946

Alto

Marco FASSINOTTI

C.S. Aeronautica Militare

Asta

Claudio Michel STECCHI

G.A. Fiamme Gialle

Lungo

Kevin OJIAKU

G.A. Fiamme Gialle

Triplo

Fabrizio DONATO

G.A. Fiamme Gialle

Peso

Sebastiano BIANCHETTI

G.S. Fiamme Oro PD / Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi

Disco

Hannes KIRCHLER

C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Martello

Marco LINGUA

Asd Marco Lingua 4ever

Giavellotto

Mauro FRARESSO

G.A. Fiamme Gialle / Silca Ultralite Vittorio V.To

4x100

Eseosa DESALU

G.A. Fiamme Gialle

Gaetano DI FRANCO

Enterprise Sport & Service

Hillary Wanderson POLANCO RIJO

Atl. Riccardi Milano 1946

Simone TANZILLI

Atl. Riccardi Milano 1946

4x400

Vladimir ACETI

Atl. Vis Nova Giussano

Eseosa DESALU

G.A. Fiamme Gialle

Brayan LOPEZ

Athletic Club 96 Alperia

Michele TRICCA

G.A. Fiamme Gialle

DONNE/Women (24)

100m

Audrey ALLOH

G.S. Fiamme Azzurre

200m

Irene SIRAGUSA

C.S. Esercito / Atletica 2005

400m

Maria Benedicta CHIGBOLU

C.S. Esercito

800m

Yusneysi SANTIUSTI C.

Assindustria Sport Padova

1500m

Yusneysi SANTIUSTI C.

Assindustria Sport Padova

3000m

Margherita MAGNANI

G.A. Fiamme Gialle

5000m

Isabel MATTUZZI

U.S. Quercia Trentingrana

3000st

Francesca BERTONI

A.S. La Fratellanza 1874

100hs

Veronica BORSI

G.A. Fiamme Gialle

400hs

Yadisleidy PEDROSO

C.S. Aeronautica Militare

Alto

Alessia TROST

G.A. Fiamme Gialle

Asta

Sonia MALAVISI

G.A. Fiamme Gialle

Lungo

Laura STRATI

Atl.Vicentina

Triplo

Daria DERKACH

C.S. Aeronautica Militare

Peso

Chiara ROSA

G.S. Fiamme Azzurre

Disco

Daisy OSAKUE

Sisport Ssd

Martello

Sara FANTINI

C.U.S. Parma

Giavellotto

Paola PADOVAN

Assindustria Sport Padova

4x100

Anna BONGIORNI

C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Gloria HOOPER

C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Jessica PAOLETTA

C.S. Esercito

Giulia RIVA

G.S. Fiamme Oro Padova / N.Atl. Fanfulla Lodigiana

4x400

Marzia CARAVELLI

C.S. Aeronautica Militare

Gloria HOOPER

C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Raphaela Boaheng LUKUDO

C.S. Esercito / Mollificio Modenese Cittadella

Maria Enrica SPACCA

C.S. Carabinieri Sez. Atletica