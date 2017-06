Atletica, Trials giamaicani: 100 a Blake e Thompson - Source: Patrick Smith/Getty Images North America

Gatlin, a Sacramento, conferma la sua leadership nei 100, a Kingston, invece, la prova regina incorona Yohan Blake. La "bestia" instaura un interessante duello con Forte - il più veloce in semifinale - e trova poi l'acuto per tagliare per primo il traguardo. 9"90 Blake, 10"04 Forte. Non c'è partita in campo femminile, la supremazia di Elaine Thompson, la più forte velocista a livello mondiale, è indiscutibile. La Thompson passeggia in 10"99, poi è meravigliosa in finale. Una palla di cannone, 10"71. Facey alla piazza d'onore, 11"04.

La Noble - 6.46 - vince il lungo D, precedendo di 3 centimetri la McPherson. Ottime cose nei 400hs. Ronda Whyte - 54"29 - ha la meglio su Tracey - 54"49 - e Nugent - 54"54. Al maschile, Hyde - 48"53 - brucia Mowatt. Stesso crono per i due, terzo Cunningham.

Nei 400 siamo ancora alle batterie, ma la prova, specie al femminile, si annuncia incandescente. Shericka Jackson si prende la momentanea prima posizione in 51"01. Sono almeno tre le atlete alla sua caccia. Gordon, Day e Williams Mills puntano a conquistare il titolo. Meno gloria, di contro, al maschile. Gaye è il migliore, ma il tempo non è certo di primo piano. 46"02, poi McDonald ed Allen.

Livingston - 1'51"46 - il più veloce nelle qualificazioni degli 800 U.