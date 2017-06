Atletica, Trials USA: Kendricks a 6 metri nell'asta, 7.05 della Bartoletta - USATF/Twitter

Sam Kendricks supera - al secondo tentativo - i 6 metri e regala lo spunto di maggior interesse a Sacramento, sede dei Trials americani di atletica. Bella gara quella dell'asta, con Irwin secondo con 5.75. A Kendricks, si affianca Tianna Bartoletta. In cerca della giusta condizione nella velocità, trova una mirabile serie nel lungo. Salta due volte 7.01, poi si migliora ed approda a 7.05. Seconda la Reese, 6.98.

Quanera Hayes - 49"72 - vince i 400 D davanti alla Francis, quarta la Hastings. Kerley - 44"03 - è primo al maschile. Nei 1500, la Simpson fa valere esperienza e classe, si impone in volata - 4'06"33 - sulla Grace. Cade, invece, Centrowitz. 3'43"29, Andrews si regala una giornata di gloria. 9'20"28 della Coburn nei 3000 siepi, la Saunders - al sesto lancio - getta il peso a 19.76, regolando così le quotate Bunch e Carter. Dolezal - 81.77 - si aggiudica il giavellotto U. Infine, K.Harrison conferma la sua supremazia nei 100hs. Finale lenta, alla primatista del mondo basta correre in 12"60.

Batterie e semifinali - Young e Coleman firmano i due riferimenti principali nei 200. Primo turno, avanzano anche i veterani Gay e Merritt. Young - 20"29 - è in quarta batteria e fissa il primo tempo, cinque centesimi più veloce di Coleman. Al femminile, Torie Bowie. Punta alla doppietta, parte con 22"69. Ok Felix e Stevens. A.Merritt è davanti nei 110hs, ma siamo ancora su passo da "crociera", 13"41.

Fuochi d'artificio, invece, nelle semifinali dei 400hs. La Little si porta a 53"78, sono ben due però le connazionali in scia. 53"84 della Moline - nella prima semi come la Little - e 53"95 della Muhammad, per molti la favorita. Meno nobile il contesto maschile, prove a Futch - 48"63 - e Clement - 48"61.