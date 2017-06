Google Plus

Atletica, Trials USA - Crouser lancia a 22.65, Muhammad splendida nei 400hs, asta alla Morris, siepi a Jager - Source: Andy Lyons/Getty Images North America

Botti al tramonto. Ultima giornata di Trials a Sacramento, gli atleti a stelle e strisce avvertono il mondo. Crouser lancia, nel peso, a 22.65. Sesta tornata di gloria, Kovacs - 22.35 - è secondo. Nella sequenza di Crouser, tre lanci oltre i 22, livello stellare. Come nei 400 hs, dove la Muhammad aggiorna il libro dei record e confeziona una delle migliori performance di sempre. Corre in 52"64, nella sua scia Little e Carter. Tre sotto i 53"00, prima volta nella storia. Passi avanti anche al maschile, dove si avvicina la nobile barriera dei 48. Clement cede nettamente, vince Futch - 48"12.

Sandi Morris supera i 4.80 - poi tre errori a 4.90 - e precede nell'asta la Suhr - 4.65. Lungo ventoso, misure significative. Lawson atterra a 8.49 - in precedenza 8.43 - secondo è Dendy - 8.39 - terzo Simpson. McBride - 2.30 - si aggiudica l'alto U, stessa misura, ma al secondo tentativo, per Robertson jr. Terzo a 2.27 Kynard. La Berry - 74.77 - regola la Ewen nel martello D.

Brazier - 1'44"14 - si impone negli 800 U, la Wilson, invece, doma un contesto femminile di grande fattura. 1'57"78, l'America si avvicina al trio Semenya - Wambui - Niyonsaba. Lipsey e Martinez compongono un terzetto di valore. Jager - 8'16"88 - non sbaglia nei 3000 siepi, Harris - controvento - anticipa Merritt nei 110hs. 13"24 il primo, 13"31 Merritt.

Infine, i 200. Coleman deve accontentarsi ancora una volta della piazza d'onore. Webb - per un centesimo, 22"09 - è davanti al termine. Senza la Felix, con la Bowie sottotono e terza in 22"60, prova femminile alla Stevens - 22"30.