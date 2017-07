Diamond League 2017 - Losanna: meraviglioso Van Niekerk, la Dibaba vince il miglio, ok Gatlin e Schippers - Foto: Diamond League - Twitter

Wayde Van Niekerk sembra non avere confini. Corre da solo, contro la storia. A Losanna, tagliando mondiale. Copre i 400 in 43"62, prima prestazione dell'anno per distacco. Thebe - 44"02 - sfrutta il treno ed avvicina una barriera nobile. Gatlin - primo ai trials - si candida ad anti-Bolt, per l'ennesima volta. L'americano è in crescita, 100 in 9"96, vince ancora, davanti a Meité e Simbine. L'azione della Schippers, invece, non è dirompente, ma il motore è in progresso. Esce come una fucilata dalla curva ed instaura un duello spalla a spalla con la Ta Lou. 200 suo in 22"10. Record nazionale - 22"16 - per l'ivoriana.

Genzebe Dibaba - stagione difficile tra controprestazioni ed accuse più o meno celate - si ritrova nel miglio. Non avvicina il mondiale, ma è comunque positiva. Sfrutta le lepri, poi cambia ed allunga, trascinata dal pubblico svizzero. 4'16"05, Jepkosgei alle sue spalle, quinta la Magnani, 4'27"51. Wote sceglie gara d'attacco nei 1500, è l'unico ad accettare il ritmo imposto. Resiste e chiude in 3'32"20, primo. Hussein - 48"79 - fa esplodere l'impianto elvetico nei 400hs, nel medesimo contesto, al femminile, bel 53"90 della Spencer. Sprunger 54"29, record svizzero, si ferma dopo un paio di ostacoli la favorita Muhammad. Terza la Doyle dalla prima corsia.

Nei 100hs, senza la Harrison, si impone la Nelvis, 12"53. Tripletta americana, sul podio Stowers e Manning. Edris - 12"55"23 - sfreccia nei 5000, la Niyonsaba - 1'56"82 - conquista gli 800 D. Lipsey e Sum ai suoi piedi. Hassan e Muir, quarta e quinta, al personale su distanza inedita.

Infine, 4x100 D. Gioia Svizzera - 42"53 (NR) - quarta l'Italia, in pista con Hooper, Siragusa, Bongiorni ed Alloh - 43"21.

I concorsi