Atletica Europeo U20, Grosseto 2017 - Tortu oro nei 100

Filippo Tortu è il nuovo campione europeo dei 100. A Grosseto, teatro della rassegna continentale U20, Tortu, sempre davanti, in qualifica prima e semifinale poi, parte con i favori del pronostico nell'atto conclusivo. Si corre controvento, un muro di oltre 4 metri che va ad inficiare inevitabilmente il riscontro. Conta però la medaglia, ed è di metallo pregiato. Oro Tortu, 10"73, argento per Purola, non lontano dall'azzurro. Dalla paura post Golden Gala al rapido rientro, Grosseto come tagliando mondiale, si allarga l'orizzonte di una promessa di sicuro avvenire. Al femminile, nella medesima gara, titolo alla Akpe Moses. Chiude in 11"71 e precede la Kwadwo.

La seconda soddisfazione di giornata, per l'Italia, arriva dal giavellotto donne. Carolina Visca, diciassette anni, lancia a 53.65 e cede solo alla ceca Tabackova. Buona serie per l'atleta di casa Italia. Prima della miglior misura, un ottimo 52.77.

Le cose più interessanti giungono dai salti. Nel lungo U, in due oltre gli 8 metri. Il greco Tentoglou - 8.07 - regola Andrzejczak - 8.02. Nel triplo D, invece, la bielorussa Skvartsova atterra a 14.21, anticipando la Guillaume - 13.97.

Il peso maschile parla norvegese. Thomsen scaglia il "macigno" da 6kg a 21.36 e supera il polacco Mazur. Nel martello, Piskunov fa 81.75, è il nuovo record dei campionati.