Atletica - Londra 2017, il programma della seconda giornata

Prima giornata di batterie a Londra, sede dei mondiali di atletica leggera. Ieri, in tarda serata, l'oro nei 10.000 di Mo Farah, quest'oggi ricco programma. Il via alle 9, ora italiana, con il getto del peso maschile. Due gruppi, americani sotto la lente d'ingrandimento. Crouser (22.65) e Kovacs vantano le migliori prestazioni di stagione, Walsh e Stanek - gli altri due in grado di lanciare oltre i 22 metri - le principali alternative. Nel martello femminile, una protagonista indiscussa. La polacca Wlodarczyk ha ampio margine. Nel suo 2017, un mirabolante 82.87, a 11cm dal personale.

Attesa, poi, per i 400 metri. Giro di pista, manca K.James, c'è, eccome, Wayde Van Niekerk. Prende corpo qui il dopo Bolt, è il sudafricano l'uomo del futuro. Detiene il primato sulla distanza, annuncia grandi cose, a partire proprio dal giro di pista, dove Makwala può giocare il ruolo di incomodo di lusso. Bandiera italiana, Davide Re, ottima stagione per l'azzurro, a caccia del secondo turno. Si trova, Re, nella seconda batteria, proprio con Van Niekerk. Incognita Merritt.

Una Ibarguen in costante ascesa - 14.86 poco prima del mondiale - lancia l'attacco alla Rojas, in testa alle graduatorie di stagione nel triplo con 14.96.

100 piani, Elaine Thompson. Dominatrice incontrastata della velocità, la giamaicana scatta nella seconda prova, dopo la Ahouré. La Bowie nella terza, Schippers e Ta Lou nella quarta, infine Ahye e Baptiste. A rifinire il programma, gli 800 maschili. Pronostico incerto, Amos strappa i gradi di favorito, attenzione a Korir. Kszczot può dir la sua in un contesto tattico, non da escludere Rotich, Bett e Bosse.

Prime tappe per l'heptathlon femminile, con 100hs e alto.

09:00 M Shot Put Qualification

09:05 W 100 Metres Hurdles Heptathlon

09:35 W Hammer Throw Qualification Group A

09:45 M 400 Metres Heats

10:00 W Triple Jump Qualification

10:30 W High Jump Heptathlon

10:45 W 100 Metres Heats

11:05 W Hammer Throw Qualification Group B

11:45 M 800 Metres Heats