Atletica - Mondiali Londra 2017, il programma del pomeriggio: Bolt e i 100, la Ayana nei 10.000 - Source: Patrick Smith/Getty Images Europe

Quattro finali, i 100 metri a chiudere la giornata. Tramonto mondiale, Usain Bolt nell'ultima prova individuale di carriera. Il giamaicano deve conquistare l'atto conclusivo nella semifinale in programma in apertura di serata. Si trova nella terza, al fianco del rivale più temibile, l'americano Coleman. Nella seconda Blake, ieri in affanno, e il giapponese Sani Brown. In avvio, Forte, miglior crono, e Gatlin, il vincitore dei trials a stelle e strisce.

Nel lungo M, invece, un logico favorito. Luvo Manyonga, più volte oltre gli 8.60, è sotto i riflettori. Può insidiarlo il connazionale Saamai. Ci sono poi diversi atleti in grado di collocarsi intorno agli 8.30, quindi in corsa per la medaglia di bronzo ed in grado di approfittare di impreviste apertura davanti.

Stahl, nel 2017 a 71.29, ha un'incollatura di vantaggio nel disco. Grandi personaggi qui, dall'eterno Malachowski al tedesco Robert Harting, in evidente crescita. Dacres e Gudzius le alternative di qualità. Nei 10.000 D, da valutare la forma di Almaz Ayana, bloccata da ripetuti infortuni. Non ha un riferimento recente sulla distanza, deve quindi dimostrare di essere ancora la prima della classe. Tirunesh Dibaba può giocarle un brutto scherzo.

Le semifinali dei 1500 portano alla ribalta l'altra Dibaba, Genzebe. Nella prima l'etiope, al cospetto di Muir, Semenya e Kipyegon, possibile un sotto quattro minuti già oggi. La seconda è di inferiore livello tecnico, gioco facile per Sifan Hassan, sorniona all'esordio in terra britannica. Infine, due prove dell'heptathlon femminile, peso e 200.

Il programma

18:00 W Shot Put Heptathlon

18:05 M 100 Metres Semi-Final

18:26 M Discus Throw Final

18:35 W 1500 Metres Semi-Final

19:05 M Long Jump Final

19:10 W 10,000 Metres Final

20:00 W 200 Metres Heptathlon

20:45 M 100 Metres Final