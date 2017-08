Atletica - Mondiali Londra 2017, il programma delle batterie della terza giornata - Source: Patrick Smith/Getty Images Europe

La terza giornata di gare propone un ricco programma. Londra ospita la maratona, prima al maschile, poi, in attesa delle finali del pomeriggio, al femminile. Meucci e La Rosa a caccia di qualcosa di importante, specie il primo. Apertura dedicata all'heptathlon. Due prove in agenda, il via con il lungo, a seguire due gruppi per decretare le migliori nel lancio del martello. Al momento, Schafer al comando dopo quattro fermate.

Tre azzurri nelle batterie dei 3000 siepi M. Zoghlami, nella prima, affronta il francese Mekhissi, Birech e Wale. Nella seconda, Bamoussa trova Jager - 8'01 recente, è l'anti Kenia - e l'eterno Kemboi. Infine, C.Kipruto, probabilmente il favorito. Nella terza, corre con il nostro Chiappinelli.

L'asta chiama Renaud Lavillenie, più volte battuto in stagione, a caccia di un riscatto mondiale. Il francese alberga nel gruppo A, i suoi principali avversari sono invece nel B. Kendricks e Wojciechowski, questi i profili da seguire.

Vergani e Bencosme provano l'assalto alle semifinali dei 400hs. Impresa difficile, non impossibile. Il primo è nella seconda batteria, con McMaster, il secondo nella terza, con Copello e Samba. In avvio, da monitorare Culson e Clement. Warholm, Stigler e Futch colorano il finale.

Nei 400 piani, invece, si rinnova il duello tra Felix e Miller. L'americana valuta per prima la sua forma - stessa batteria della Chigbolu - la Miller è nella seconda prova. Sono sei le batterie, nella terza la Jackson, nella quarta Williams Mills e Francis, nella quinta la Hayes, nell'ultima la Ellis. Infine, 110hs maschili. McLeod, straordinario ai trials, illumina la contesa. Diversi rivali credibili, Shubenkov ed Ortega, ma anche l'americano Allen.

11:00 W Long Jump Heptathlon Startlist

11:05 M 3000 Metres Steeplechase Heats Startlist

11:40 M Pole Vault Qualification Startlist

11:55 M Marathon Final Startlist

12:05 M 400 Metres Hurdles Heats Startlist

12:45 W Javelin Throw Heptathlon Group A Startlist

12:55 W 400 Metres Heats Startlist

14:00 W Javelin Throw Heptathlon Group B Startlist

14:15 M 110 Metres Hurdles Heats Startlist

15:00 W Marathon Final Startlist