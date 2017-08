Atletica - Mondiali Londra 2017, il programma della giornata - Source: Matthias Hangst/Getty Images Europe

Cinque finali, epilogo con i 400 al maschile. Wayde Van Niekerk è il primatista del mondo. Ieri, una passeggiata nei 200, batteria in decontrazione. 43"62, n.1 anche nel 2017. Alle sue spalle, due minacce. Makwala - forfait nei 200 per un'intossicazione alimentare - è la prima alternativa - 43"84 per lui di recente - Gardiner la sorpresa londinese.

Nei 3000 siepi, Jager - 8'01 come biglietto da visita - può incrinare le certezze keniane. Deve proporre gara dura per scalfire la volata africana, per domare C.Kipruto, il favorito. Attenzione anche al marocchino El Bakkali e a Birech.

Di difficile lettura gli 800. Amos è in condizione, vanta un avvicinamento convincente alla rassegna, ma, in un contesto tattico, rischia. Infine, giavellotto donne ed asta uomini. Spotakova e Kolak le prime al mondo, entrambe ben sopra i 68 metri. Da corsa anche Lyu e Tugsuz. Lavillenie, forse per la prima volta, non è il principale indiziato per l'oro nell'asta. Stagione difficile, 5.87 come miglior performance. A 6 metri, Lisek e Kendricks, in scia Wojciechowski. L'eliminatoria, però, nobilita la candidatura di Renaud, unico pulito, unico perfetto. Iniezione di fiducia importante.

Tre semifinali nei 400hs, due azzurre. Pedroso nella terza con la Muhammad, nella seconda la Folorunso, da seguire Sprunger e Petersen. Ad aprire, Hejnova, Carter e la pasticciona Little. Due gruppi nelle qualificazioni del peso D. Saunders e Marton nell'A, Gong, Bunch e Carter nel B.

Primo turno nei 200 metri. Sette batterie, doppia carta per l'Italia. Hooper - con la Bowie, prima nei 100 - nella settima, Siragusa nella sesta - con la Ta Lou. La Schippers è nella prima, attenzione, nella quarta, alla Miller. Punta alla doppietta 200-400.

Il programma

20:20 W Javelin Throw Final Startlist

20:30 W 200 Metres Heats Startlist

20:35 M Pole Vault Final Startlist

21:35 W 400 Metres Hurdles Semi-Final Startlist

21:40 W Shot Put Qualification Startlist

22:10 M 3000 Metres Steeplechase Final Startlist

22:35 M 800 Metres Final Startlist

22:50 M 400 Metres Final Startlist