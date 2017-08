Atletica, Mondali Londra 2017: tocca a Tamberi

Source: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Europe

Londra torna a popolarsi anche di mattina. La giornata di atletica si spezza in due tronconi, con i colori italiani protagonisti all'"alba" del venerdì. Gianmarco Tamberi è speranza concreta, luce nel buio che avvolge il movimento. Non può essere al meglio, manca quella confidenza necessaria per sfidare i primi al mondo. Il doppio salto a 2.28, preambolo alla partecipazione iridata, rappresenta un appiglio, un'ancora a cui attraccare propositi da podio. Fondamentale superare il primo scoglio, per giocarsi poi tutto in finale. Tamberi si trova nel gruppo B, in compagnia di Ghazal, Kynard e Protsenko. Il favorito al titolo, Barshim, è nell'A. 2.38 in stagione, una supremazia netta. Da decifrare Bondarenko, 2.32 e poche gare nelle gambe. Si inizia alle 12.15, ora italiana.

Qualificazioni anche nel disco donne. Una protagonista indiscussa, Sandra Perkovic. 71.41 nel 2017, biglietto da visita che non ammette replica. Qualche piccolo passaggio a vuoto prima del mondiale, ma è ovviamente la n.1 della specialità. Lancia nel primo gruppo, con la Caballero, cubana da 67 metri. Più pericolosa, in ottica finale, l'altra cubana, la Perez, 69.19 e seconda misura d'ingresso. Con la Perez, nel gruppo B, anche la Stevens e la tedesca Muller.

K.Harrison detiene le "chiavi" dei 100hs. Sbaglia pochissimo, è continua, raggiunge vette incredibili. Prova, però, di dettaglio, attenzione quindi a possibili ribaltoni. Si trova nella terza batteria. Nella prima, la tedesca Dutkiewicz e la Williams. Nella seconda, Porter, Ali, altra americana, e Simmonds. La ritrovata Pearson è nella quarta, con la veterana Harper. Manning e Amusan in chiusura.

Infine, primi passi del decathlon. Tre le gare in programma nella mattinata: 100, lungo e peso.

11:00 M 100 Metres Decathlon

11:10 W Discus Throw Qualification Group A

11:45 W 100 Metres Hurdles Heats

12:05 M Long Jump Decathlon

12:15 M High Jump Qualification

12:35 W Discus Throw Qualification Group B

13:55 M Shot Put Decathlon