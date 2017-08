Mondiali Londra 2017 - Mattinata di marcia - Source: Ian MacNicol/Getty Images Europe

Aggrappati ad Antonella Palmisano. L'Italia, ancora a secco, cerca lungo le strade londinesi un sorriso mondiale. La marcia è un'oasi di ristoro, specialità in passato foriera di successi e gloria. La 20km al femminile è ghiotta occasione per uscire dall'anonimato, per sopire parzialmente le critiche. La Palmisano, protagonista già alla scorsa olimpiade, ha le carte in regola per salire sul podio iridato. In stagione, un ulteriore progresso, non tanto a livello cronometrico, quanto di consapevolezza. 1'27"57, a sei secondi dal personale, prove poi convincenti su altre distanze. Guida il terzetto tricolore, in cui splende anche Eleonora Giorgi. Un passo indietro Valentina Trapletti. Miglior crono del 2017 per la russa Lashmanova, ovviamente assente a Londra. Il duello è con il trio cinese, guidato dalla Lyu, con la Afanaseva, qui come neutrale, con la Desena e con la messicana Gonzalez.

Interessante anche la 20 maschile. Cina, ancora una volta. Wang - 1'17"54, personale stampato quest'anno - può inseguire l'oro. Attenzione a Shirobokov - 1'18"25, crescita costante - all'australiano Bird Smith e ad una serie di marciatori in grado di coprire la distanza intorno all'ora e diciotto, come Linke, Fujisawa e Takahashi. A difendere i nostri colori, Fortunato, Giupponi e De Luca.

Ad introdurre l'ultima giornata, le due 50km. Partenza comune, alle 8.45, ora italiana. Un inedito la 50km femminile a livello mondiale. Start list ridotta all'osso, diversi interrogativi sulla prova, eccessivamente dura per le ragazze. La Henriques - 4'08"26 - stando ai pochi dati raccolti ha margine sulla prima delle inseguitrici, ma occorre attendere il verdetto della strada. Qualcosa in più si può dire sul contesto maschile. Presente l'eterno Diniz, suo il primato mondiale, fissato nel 2014, Italia con Antonelli e De Luca. Carte da medaglia sono l'irlandese Heffernan, il norvegese Haukenes, il polacco Augustyn, il messicano Ojeda.

Il programma

08:45 M 50 Kilometres Race Walk Final

08:45 W 50 Kilometres Race Walk Final

13:20 W 20 Kilometres Race Walk Final

15:20 M 20 Kilometres Race Walk Fina