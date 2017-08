Mondiali Londra 2017, il programma della serata: si apre con l'alto maschile

Source: Alexander Hassenstein/Getty Images Europe

Ultimi sette titoli in palio a Londra. Non mancano incroci interessanti nella giornata conclusiva. Si alza il sipario alle 20 ora italiana. Alto maschile, senza Gianmarco Tamberi, 2.29 ed amara eliminazione. Favorito è Barshim, 2.38 nel 2017. Lysenko e Przybylko le novità, da valutare Bondarenko, 2.32, ma impressione di crescita.

Nel disco femminile, invece, l'urlo di Sandra Perkovic. Dominante nella fase eliminatoria, prenota l'oro mondiale. Le avversarie sono note, Perez e Caballero per lo sgambetto, Stevens per inserirsi in zona podio.

Affascinante, sui 5000, il confronto tra Obiri ed Ayana. Controllo totale in batteria, ora incrocio da titolo. Manca G.Dibaba, non in condizione, può sparigliare le carte Sifan Hassan, beffata nei 1500, ma attenta a non disperdere energie nel primo turno. Da seguire, poi, l'altra etiope, la Gidey, senza dimenticare la Muir, spremuta però da un lungo mondiale. Tra le migliori per il rotto della cuffia, difficile possa recitare un ruolo chiave. Sognano le americane, Rowbury e Huddle.

Caster Semenya ha i favori del pronostico negli 800, ma non può abbassare la guardia. In tre con personale sotto l'1'56, Semenya appunto, Wilson e Niyonsaba. La Wambui è in quarta ruota. Nei 1500 U, predominio keniano. Kiprop, Manangoi, Cheruiyot, tutte opzioni credibili, tanto per il podio quanto per la vittoria.

Infine, le due staffette 4x400. Al femminile, gli USA sembrano avere un cuscinetto di sicurezza, un margine da gestire con cura. Giamaica e Gran Bretagna con ambizioni da medaglia. Al maschile, parco più ricco. Americani ovviamente, ma anche Francia, Gran Bretagna e Trinidad e Tobago.

Il programma

20:00 M High Jump Final

20:10 W Discus Throw Final

20:35 W 5000 Metres Final

21:10 W 800 Metres Final

21:30 M 1500 Metres Final

21:55 W 4x400 Metres Relay Final

22:15 M 4x400 Metres Relay Final