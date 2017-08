Google Plus

Universiadi Taipei 2017 - Atletica, Stecchi bronzo nell'asta

Dopo la splendida doppietta nella velocità femminile - oro Siragusa e bronzo Bongiorni nei 200 - l'Italia dell'atletica coglie un altro risultato di prestigio a Taipei. Claudio Stecchi è bronzo nel salto con l'asta. L'azzurro conduce una gara perfetta fino ai 5.40, misura superata alla prima prova, poi arrivano due sbavature a 5.50 prima dello stop. Titolo al portoghese Diogo Ferreira. 5.55, disco rosso cinque centimetri oltre. Argento Grigoryev.

Ai piedi del podio si ferma invece la Cestonaro nel triplo. 13.51, questo il miglior salto. La quinta tornata si rivela decisiva, la teutonica Eckhardt decolla ed approda a 13.91, firmando la prova. Luna Fu stabilisce il nuovo personale, 13.59, ed è seconda. Beffata, così, la lettone Grivo, 13.58 (SB).

Abdelwahed è solo ottavo nei 3000 siepi. 8'47"42 per il nostro portacolori. Zalewski regola la concorrenza - 8'35"88 - medaglie per Mokopane e Messaoudi. Non basta al finlandese Raitanen la miglior performance di carriera - 8'37"42.

Baji - 13"35 - doma Chen nei 110hs, la canadese Crew primeggia nel peso. 18.34, misura importante, in scia le polacche Kardasz - 17.90 - e Guba - 17.76. Infine, nei 5000 U, assolo di Klein - 15'45"28. O'Connell alla piazza d'onore, duello britannico per il bronzo. Judd brucia Small.