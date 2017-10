Joshua domina e vince per kot alla decima ripresa, ma...

Joshua batte Takam in dieci riprese. Credits: twitter skysports

I 78mila spettatori di Cardiff hanno assistito alla ventesima vittoria di Anthony Joshua (tutte prime del limite), che batte per ko tecnico alla decima ripresa il coraggioso sfidante Carlos Takam e conserva le cinture di campione dei Pesi Massimi IBF, WBA e IBF. L'inglese vince tutte le riprese (qualche dubbio forse sulla settima), mostra un montante da fuoriclasse, ma...

Takam dimostra di essere un incassatore fenomenale, con coraggio prova a non fare la parte della comparsa, porta qualche buon colpo, ma inevitabilmente deve arrendersi alla maggiore levatura del campione. Un campione, Joshua, che ha sì dominato tutte le riprese, ha sì vinto per la 20esima volta su 20 incontri prima del limite, è sì senza dubbio il miglior peso massimo in circolazione, ma ha incassato troppi colpi, esponendosi alle combinazioni di un pugile enormemente inferiore. Joshua è un ragazzo sveglio e intelligente, vuole lasciare un segno nella storia del pugilato, e dovrebbe conoscere proprio questa storia, magari guardando un paio di incontri di un altro britannico: Lewis - McCall I e Lewis - Rahman I. Gli farebbe bene.

Il match

Michael Buffer è il solito spettacolare gran cerimoniere, un fuoriclasse immancabile in ogni evento importante della storia del pugilato degli ultimi 35 anni. A una settimana dal 73esimo compleanno, è in gran forma e il suo Let's get ready to rumble vale quasi da solo il prezzo del biglietto.

Takam sale sul ring accompagnato da Salvatore Cherchi, una grande soddisfazione professionale per uno dei più importanti manager italiani. Joshua sale sul ring sorridente, in completo bianco, viene accolto dall'ovazione dei 78mila spettatori e si sofferma a salutare il pubblico che si accalca sulle transenne, una versione più giovane e dalla faccia più pulita di Apollo Creed.

Primo round

Takam muove il tronco per non offrie un bersaglio facile a Joshua, che prende subito il centro del ring. Il campione è molto attendista, studia per quasi due minuti l'avversario, senza provare alcun attacco. Il franco-camerunense quasi prende coraggio e fa qualche passo avanti. Solo negli ultimi 40 secondi Joshua va al segno col destro, ma la ripresa va via senza alcun sussulto, da apprezzare solo l'incessante tifo di Cardiff. 10-9 Joshua.

Seconda ripresa

Si comincia sulla falsa riga della precedente ripresa. L'arbitro ferma il match per una testa fortuita che causa un piccolo taglio al naso del campione. Takam viene ora avanti con convinzione, ma Josua tocca col destro e con un gancio sinistro al corpo fa oscillare Takam. L'inglese è nettamente più veloce, Takam è costretto ad arretrare non appena Joshua aumenta il ritmo. 10-9 Joshua.

Terza ripresa

Il maggior numero di vittorie di Takam è avvenuto entro le prime tre riprese. Joshua ancora attendista. Takam si muove molto, sia con le gambe che con il tronco, e prova ad attaccare col gancio sinistro. Il mancino dei francese è sicuramente l'arma più pericolosa del francese. Joshua va a vuoto con un paio di montanti, meglio con ganci al corpo, ma non porta nessun colpo significativo, anche se si aggiudica anche la terza ripresa. 10-9 Joshua.

Quarta ripresa

Nei precedenti 19 incontri, Joshua non ha mai vinto nella quarta ripresa. Un buon destro di Takam va a segno sul volto di Joshua. Il ritmo della ripresa è più elevato delle precedenti. Joshua porta per la prima volta una combinazione a due mani, che arreca danni al sopracciglio destro del francese. Un gancio sinistro di Joshua, fulmineo, costringe Takam al conteggio (tocca il tappeto con i guantoni). Lo sfidante supera il conteggio, ma la ferita è evidente. 10-8 Joshua

Quinta ripresa

L'angolo dello sfidante prova a chiudere la ferita. Takam vuole forzare il ritmo ma fa il gioco di Joshua. L'inglese porta combinazioni a due mani e riapre a ferita di Takam. L'arbitro ferma il match e chiama il medico, che consente a Takam di continuare. Lo sfidante mostra coraggio, resiste a un paio di destri di Joshua che ne saggiano la mascella, ma l'occhio è messo sempre peggio. Joshua comincia a gigioneggiare col suo trash talking. 10-9 Joshua.

Sesta ripresa

E' la ripresa in cui Joshua è stato messo al tappeto da Klitschko. Il francese lavora al corpo, Joshua cerca il volto. Takam va a segno col gancio sinistro al fianco di Joshua, che reagisce con sventole a due mani che centrano il volto di Takam, ottimo incassatore. I due pugili, al centro del ring, si scambiano ripetutamente colpi a due mani, il montante destro di Joshua è al solito quello migliore. l'inglese vince la ripresa, la migliore del francese. 10-9 Joshua.

Settima ripresa

Dopo le prime 6 riprese, in carriera Takam ha vinto solo 2 volte per ko. E' un destro del francese il primo colpo di rilievo. Joshua tiene la guardia troppo bassa, Takam va a segno col destro, poi tenta anche una combinazione a due mani. Joshua è sorpreso da una serie di 3 colpi di Takam e indietreggia per la prima volta, ma poi sorride beffardamente all'avversario. L'inglese va a segno con un potente destro, lo replica, ma Takam incassa e resiste ancora. Joshua 10-9.

Ottava ripresa

Joshua fa male col gancio sinistro, ma il francese mostra carattere e non indietreggia, anzi prova ancora ad attaccare. Joshua in un paio di occasioni si abbassa pericolosamente

per colpire l'avversario, che però non approfitta della mossa incauta del campione. Joshua 10-9.

Nona ripresa

Altro intervento del medico, che controlla l'arcata sopraccigliare destra di Takam. La ferita è evidente e questa volta il medico si prende più tempo prima di far proseguire il match. Un destro di Takam al volto sorprende Joshua a metà ripresa. Il francese sanguina anche dall'arcata sinistra, ma continua a venire avanta. Joshua sembra in debito di ossigeno, è meno brillante del solito. Ora è Takam al centro del ring e Joshua gli gira intorno. L'inglese chiude la ripresa con un gancio sinistro, Takam ormai incassa tutto. Joshua 10-9.

Decima ripresa

Takam non vuole accontentarsi della borsa, vuole il titolo. Il francese attacca a viso aperto, esponendosi ai colpi di Joshua. I montanti destri del campione fanno vacillare il francese, che però - ormai lo sappiamo - incassa di tutto. Al sesto colpo l'arbitro decide che è abbastanza e ferma l'incontro. Takam non accetta la decisione, Salvatore Cherchi e i figli salgono sul ring per protestare.

Nelle interviste post match, Joshua e il suo geniale promoter Eddie Hearn non escludono una supersfida in America, ma lasciano comunque intendere che preferiscono restare nel Vecchio Continente.