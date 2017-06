Finale Scudetto, tutta la serie fra Pescara e Luparense in diretta esclusiva su Fox Sports

Fox Sports, calcioefinanza.it

Fox Sports non si ferma e continua a trasmettere in diretta eventi e appuntamenti, in esclusiva per i clienti Sky al canale 204 della piattaforma satellitare. Non solo calcio a 11, con le finali delle varie coppe nazionali che hanno regalato grandi emozioni e giocate, adesso è il momento di tornare in Italia per la finale Scudetto del campionato di calcio a 5.

Domani sera alle 20.30 con diretta su Fox Sports è in programma la sfida tra Pescara e Luparense, gara 1 della sfida che vale il trono di campione d'Italia. La telecronaca sarà a cura di Marco Calabresi e Alessio Musti, mentre a bordocampo ci sarà Francesco Puma. Lo studio, invece, sarà condotto da Roberto Marchesi e avrà come ospite il capitano della Nazionale italiana Gabriel Lima. Pescara ha superato Napoli in semifinale vincendo gara 3 per 5 a 2, mentre la Luparense ha pareggiato gara 3 5 a 5, ma ha passato il turno in virtù del miglior piazzamento durante la regular season. La finale è al meglio delle 5 partite e le sicure gara 2 e gara 3 sono in programma il 7 e il 9 giugno prossimi sempre con diretta su Fox Sports.