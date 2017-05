Giro d'Italia: arriva la classifica per i discesisti

Il Giro d'Italia come ogni anno sorprende i suoi appassionati e questa volta lo fa inserendo una nuova classifica, senza maglia, che premierà il miglior discesista del gruppo. Come? Facile, cronometrando tutti i ciclisti in discese selezionate dagli organizzatori. Come ogni graduatoria, anche per questa c'è un sistema di punti che ne assegna 8 al primo, 5 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 al quinto corridore più veloce della discesa.

Questa particolare classifica sarà sponsorizzata dalla Pirelli e prevede ovviamente un premio in denaro, sia per la vittoria finale che per la vittoria parziale. La novità è stata accolta con interesse dagli appassionati, ma anche con qualche mugugno dai diretti interessati che vedono la nuova graduatoria come un incentivo a rischiare l'osso del collo per soldi. Wout Poels, vincitore della Liegi nel 2016, è uno di questi.

Life threatening idea to give a prize to the best descender in Giro? I hope this is a joke? What about safety?@UCI_cycling @cpacycling https://t.co/Blkw8Zk6br — Wout Poels (@WoutPoels) 1 maggio 2017

Le discese selezionate da RCS sono 10 e si trovano tutte tra la seconda e la terza settimana. Quella che salta più all'occhio è sicuramente la discesa dello Stelvio, Cima Coppi di questa edizione della Corsa Rosa, dove Nairo Quintana fece l'azione che gli consegnò la vittoria del suo primo ed unico, fino ad ora, Giro d'Italia, quello del 2014.

Ecco l'elenco complete delle discese selezionate:

Tappa 08 – Molfetta-Peschici: discesa del Monte Sant’Angelo

Tappa 09 – Montenero d.B. -Blockhaus: discesa di Chieti

Tappa 11 – Firenze – Bagno di Romagna: discesa del Monte Fumaiolo

Tappa 12 – Forlì – Reggio Emilia: discesa della Colla di Casaglia

Tappa 15 – Valdengo – Bergamo: discesa del Selvino

Tappa 16 – Rovetta – Bormio: discesa del Passo dello Stelvio

Tappa 17 – Tirano – Canazei: discesa del Passo del Tonale

Tappa 18 – Moena – Ortisei/St. Ulrich: discesa del Passo Pordoi

Tappa 19 – San Candido/Innichen – Piancavallo: discesa della Sella Chianzutan

Tappa 20 – Pordenone – Asiago: discesa del Monte Grappa