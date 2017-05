Giro d'Italia, colpo Gaviria a Cagliari: tappa e maglia

Fernando Gaviria sul traguardo di Cagliari. Fonte: Giroditalia.it/Twitter

Il colombiano Fernando Gaviria ottiene la sua prima vittoria al Giro d'Italia sul traguardo di Cagliari, sede d'arrivo della terza tappa della corsa rosa edizione del centenario. Il velocista della Quick-Step Floors approfitta del lavoro dei suoi compagni negli ultimi dieci chilometri (gruppo frazionato in due tronconi a causa del forte vento), imponendosi allo sprint su Selig (Bora-Hansgrohe), Nizzolo (Trek-Segafredo) e Haas (Dimension Data). Beffati Caleb Ewan (Orica-Scott) e Andrè Greipel (Lotto-Soudal) che perde la maglia rosa proprio a vantaggio del corridore colombiano. Domani giorno di riposo, si riprende martedì dalla Sicilia con l'arrivo in quota sull'Etna.

Fernando Gaviria in maglia rosa. Giroditalia.it/Twitter

La terza tappa del Giro d'Italia 2017 completa l'attraversamento della Sardegna da nord a sud da parte della carovana rosa. Da Tortolì a Cagliari, soli 148 km complessivi, senza difficoltà altimetriche sul percorso (solo un gran premio della montagna di quarta categoria, Capo Boi, a quarantuno chilometri dalla conclusione). Ad attaccare a inizio giornata sono in tre: Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), Ivan Rovny (Gazprom - Rusvelo), Eugert Zhupa (Wilier Triestina), tenuti però a tiro (distacco intorno ai tre minuti) dal gruppo della maglia rosa di Andrè Greipel, tirato dagli uomini della Lotto-Soudal. I battistrada vengono ripresi a 28 chilometri dal traguardo, con Tratnik ultimo a mollare. Quando tutto sembra pronto per una volata di gruppo, ecco il vento a scompaginare i piani delle squadre dei velocisti. Ai meno nove è la Quick-Step Floors di Fernando Gaviria a creare un buco con il resto del gruppo. Splendido il lavoro del lussemburghese Bob Jungels, che si alterna al belga Keisse e all'argentino Richeze per mantenere alta l'andatura. Il gap di una ventina di secondi con il gruppo maglia rosa diventa così incolmabile, e lo sprint finale è uno show di Fernando Gaviria: il giovane colombiano lascia partire per primi il campione italiano Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e l'australiano Nathan Haas (Dimension Data), per poi freddarli con una progressione spaventosa al centro della carreggiata. Secondo è il tedesco della Bora Hansgrohe Rudiger Selig, mentre il gruppo dei battuti è regolato nuovamente da Caleb Ewan (Orica-Scott), davanti a Sacha Modolo (UAE Emirates) e Andrè Greipel (Lotto-Soudal), che cede la maglia rosa proprio al talento colombiano. Da segnalare una caduta nel finale dell'australiano Rohan Dennis (BMC), che perde oltre cinque minuti dal vincitore.

Ordine d'arrivo. 1. Gaviria in 3h 26' 33". 2. Selig s.t. 3. Nizzolo s.t. 4. Haas s.t. 5. Richeze s.t. 6. Siutsou a 3" 7. Jungels s.t. 8. Ewan s.t. 9. Modolo s.t. 10. Greipel s.t.

Classifica generale. 1. Gaviria in 14h 45' 16". 2. Greipel a 9". 3. Postlberger a 13". 4. Jungels s.t. 5. Siutsou s.t. 6. Ewan a 17". 7. Ferrari s.t. 8. Gibbons a 23". 9. Battaglin s.t. 10. Modolo s.t.