Giro d'Italia 2017 LIVE, in diretta la 4° tappa Cefalù - Etna

I battistrada hanno intrapreso la prima scalata di giornata, siamo a 120 km dal traguardo e il distacco sul gruppo maglia rosa è di 5 minuti. Tra 30 km incontreranno il primo Gpm di giornata. Nella prima ora di corsa la velocità media è stata di 50 km/h.

135 km all'arrivo sull'Etna, margine di quasi 6 minuti tra i fuggitivi e il gruppo. Tra 10 km la prima salita di giornata, al Gpm del Portella Femmina Morta.

Break / Fuga

Jacques Janse Van Rensburg, Pavel Brutt, Eugenio Alafaci, Jan Polanc

150 km

150 km

5'30"

Questa la composizione della prima fuga di giornata: Jacques Janse Van Rensburg, Pavel Brutt, Eugenio Alafaci, Jan Polanc. Una manciata di chilometri e il quartetto prova a guadagnare terreno sul gruppo, al momento ovviamente tranquillo. Occorre attendere ancora un po' per osservare il plotone in salita.

Seguiremo costantemente questo avvio di tappa, poi forniremo, all'interno della nostra diretta, alcuni aggiornamenti sulla fase iniziale della corsa, per poi entrare nella diretta vera e propria intorno alle 15 e seguire minuziosamente le principali evoluzioni odierne.

Inizia la quarta tappa:

Vincenzo Nibali alla partenza, è lui l'uomo più atteso:

Benvenuti alla diretta scritta, live e online, della quarta tappa del Giro d'Italia 2017. Cefalù - Etna, primo arrivo in quota alla corsa rosa. La partenza è in programma alle 12.05, epilogo intorno alle 17, duello tra le principali ruote presenti in gruppo.

Prima giornata di riposo ieri, dopo un avvio dedicato, come da tradizione, alle ruote veloci. L'ultima istantanea del Giro riconduce a Fernando Gaviria, davanti sul traguardo di Cagliari. Postlberger, Greipel, Gaviria, questi i vincitori.

Il percorso odierno - La tappa misura 181km e presenta due Gpm. Il primo è intorno al km57, un'ascesa di seconda categoria, lunga oltre 30km, ma con pendenze pedalabili. Mancano veri e propri muri, si sale in modo regolare, difficile ipotizzare una sortita nella fase centrale di corsa.

Dopo la successiva discesa, un passaggio interlocutorio, non privo di insidie, conduce ai piedi dell'Etna. 16km all'insù, punte del 12%, la strada non si fa mai accomodante, non c'è spazio per recuperare. Solo l'ultimo chilometro concede una tregua.

L'Etna nel dettaglio - Dopo una fase iniziale al 4%, l'asfalto si fa incandescente, rimbalzo sopra l'8% e primi problemi per il gruppo. Qui, possibile un'azione di squadra per ridurre le ruote nel plotone principale. La seconda parte della salita offre invece un appiglio ai big, l'occasione per piazzare la stoccata. Si prosegue con pendenze tra il 7 e il 9%, qualcuno può pagare dazio, anche in modo pesante se la giornata è negativa. Come detto, la strada spiana prima dello scollinamento, siamo nei pressi del traguardo.

I favoriti - Identificare un unico favorito non è semplice. Quintana è il protagonista principale, ma ama tappe più dure, con salite in serie e pendenze importanti. Può osservare i rivali. Nibali non è al meglio, ma ha cuore e voglia di sorprendere, Pinot è da corsa e non disdegna l'offensiva. Da seguire, poi, il Team Sky, Rosa è un gregario di lusso, Landa può aprire la strada a Thomas. In seconda fila, ma da tener d'occhio, Zakarin, Mollema e Kruijswijk.

La classifica, al momento, vede al comando Gaviria, con 9 secondi su Greipel. A seguire, Postlberger e Jungels, Thomas è undicesimo e precede, nell'ordine, Nibali, Yates e Pozzovivo. Tutti a contatto, in attesa della prima scrematura.

"E' ancora presto per dirlo e la concorrenza quest'anno è tantissima. In molti pensano che sia solo una sfida tra me e Quintana, ma non è così. Ci sono Thomas, Dumoulin, Kruijswijk e, soprattutto, Thibaut Pinot". Nibali spegne i riflettori e allarga il campo dei favoriti, queste le sue considerazioni nella giornata di ieri. Le insidie del giorno di pausa, gli obiettivi personali "Voglioso di far bene, ma senza strafare. E' una tappa ostica, resa ancora più dura dal fatto che arriva dopo un giorno di riposo, quindi per molti corridori può essere anche fastidiosa. Potrebbe accadere di tutto".