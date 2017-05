Giro d'Italia LIVE, Molfetta - Peschici in diretta 8° tappa

Google Plus

Salve a tutti e benvenuti alla diretta - scritta, live ed online- della tappa numero 8 del Giro d'Italia numero 100 che va da Molfetta a Peschici.

Tappa insidiosa, tutta in terra pugliese, con la carovana che affronterà 80 km in riva al mare per poi fare il giro del Gargano. Ultimi 90 km pieni di mangia e bevi.

La corsa affronterà Monte Sant'Angelo (Gpm 2a Categoria), Coppa Santa Tecla (Gpm 4a Categoria) e l'arrivo non facile di Peschici.

Il Gpm che segnerà la svolta della tappa è Monte Sant'Angelo, una salita di 9.5km al 6.5% che sicuramente farà selezione tra i velocisti.

Subito dopo la discesa, verrà affrontato il Gpm di Coppa Santa Tecla, molto facile: dopo la picchiata, i corridori dovranno affrontare 40 km su strade ricche di curve, passando per Vieste fino ad arrivare a Peschici.

L'arrivo nella cittadina pugliese non sarà però pianeggiante, dato che a 7 km dall'arrivo ci sarà la salitella di Coppa del Fornaro e dopo la discesa l'arrivo in leggera salita nella città di Peschici.

Gli ultimi chilometri saranno ricchi di curve, nei metri finali si arriverà a toccare pendenze del 12%.

La Maglia rosa è tenuta da Bob Jungels che in questa settimana di giro ha dimostrato di avere una buona gamba e potrebbe dire la sua in un arrivo del genere. Buone possibilità anche per Michael Woods che ha ben figurato nella tappa di Terme Luigiane. Un altro atleta adatto a questi tipi di arrivo, ma molto dipenderà dal comportamente della propria squadra, è Enrico Gasparotto.

Un arrivo della fuga della mattina, specie se corposa, è altamente probabile dato che non tutte le squadre avranno interesse a tirare.