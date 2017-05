Giro d'Italia in diretta, 9^ tappa Montenero di Bisaccia - Blockhaus LIVE (15.00)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed online della 9^ tappa del Giro d'Italia edizione 100. I corridori, dopo l'arrivo di Peschici, risalgono lo stivale muovendo con decisione verso l'Abruzzo. Al termine di 149 chilometri frastagliati, il plotone troverà la prima vera asperità di questo Giro: la salita che porta sino al Blockhaus. 13,6 chilometri all'8,4% di pendenza media, con punte che arrivano intorno al 14%. I big sono attesi al primo scontro diretto.

La corsa risale rapidamente la corrente tricolore; della partenza in terra sarda, del passaggio in Sicilia, e della recente visita tra le meraviglie pugliesi, non resta che il ricordo. Nel giorno più atteso di questa prima trance di Giro, la corsa si posta nel cuore del Paese. A dettare i ritmi, saranno Molise ed Abruzzo, protagoniste della nona tappa. Partenza prevista alle ore 13.00 in territorio molisano. Da Montenero di Bisaccia, ci si sposta rapidamente verso la costa adriatica, fino ad entrare in Abruzzo. Da Vasto in su, i corridori troveranno alla loro destra il litorale adriatico, cartolina ricorrente per un gran numero di chilometri. Entrato nella provincia di Chieti, il plotone si sposterà verso l'interno della regione, fino a spingersi ai piedi della Majella. Lì, è in programma il primo scontro diretto tra i big di questo Giro, desiderosi più che mai di mettersi alla prova, e al tempo stesso, mettere alla prova i loro avversari.

La planimetria della tappa. Fonte foto: giroditalia.it

La tappa di ieri, viatico necessario per aguzzare la gamba in vista delle prime asperità, ha visto i migliori raccolti in uno spazio minimo. Nessuna differenza sul traguardo di Peschici, ancora una volta avverso ai corridori italiani. Ad alzare le braccia al cielo è stato lo spagnolo della Movistar Gorka Izaguirre, fratello di Jon - anch'esso vincitore di una tappa al Giro - oltre che scudiero di Nairo Quintana. L'unica scintilla l'ha prodotta lo scatto di Mikel Landa, uomo tra i più temuti, giunto a questo giro per riscattare la grossa delusione dello scorso anno e battagliare ad armi pari con Nibali e Quintana. Il corridore della Sky ha tentato l'affondo, ma tutto è rientrato in gran fretta, lasciando solo prevedere quello che potrà accadere quest'oggi sulle rampe del Blockhaus.

L'acuto di Izaguirre sul traguardo di Peschici. Fonte foto: giroditalia.it

Alla vigilia della seconda tappa con arrivo in salita, la classifica generale è figlia di quanto accaduto sull'Etna. I big della corsa hanno limitato la loro azione al semplice controllo, senza scoprire in alcun modo le carte in tavola. A beneficiare di questo attendismo, è stato senza dubbio Bob Jungels, maglia rosa che cercherà in tutti i modi di conservare il simbolo del primato anche dopo il traguardo in terra abruzzese. L'impresa non è delle più facili, dato che Jungels - uno che in salita sa andare, ma che scalatore puro non è - deve difendere un vantaggio davvero esiguo. Appena sei sono i secondi che lo separano da Thomas, secondo della generale. Pari a 10 secondi invece, il ritardo da tutti gli altri big, Nibali e Pozzovivo compresi.

La maglia rosa, Bob Jungels. Fonte foto: OA sport

Entrando nello specifico, la tappa in programma quest'oggi può realmente creare la prima scrematura in vetta alla classifica generale. La salita conclusiva si presenta come un'ascesa non ripidissima ma regolare; una salita che farà male a chi non avrà la miglior condizione fisica, dato che i punti per riprendere fiato sono davvero pochi. In linea di massima, tutto il percorso odierno si presenta come accidentato. I primi 30 chilometri si prestano a tentativi di attacco da parte di coloro che vorranno entrare nella fuga. I continui sali scendi che i corridori si troveranno sotto le ruote, si addicono proprio a questo tipo di situazioni. Dunque, non è da escludere, anzi, che a venir via sia una fuga di qualità oltre che ben nutrita.

Con lo spostamento verso il litorale adriatico, la fase centrale della tappa sembra procedere senza grossi intoppi. La svolta arriva a Francavilla al Mare, quando la corsa abbandona il litorale per gettarsi a capofitto verso l'entroterra. Il passaggio per Ripa Teatina - patria dei nonni di Rocky Marciano - porta la corsa a Chieti dove è posto anche il traguardo volante. Per arrivare nel capoluogo abruzzese, i corridori si troveranno di fronte ad una costante ascesa. Circa 6 chilometri tutti col naso rivolto all'insù, caratterizzati da qualche breve strappo davvero cattivo. La discesa, ripida e tecnica - molti sono i tornanti che il plotone troverà sotto le ruote - dirige la corsa prima a Chieti Scalo, poi a Manoppello Scalo. Questo breve tratto in leggera pendenza serve a preparare il terreno per l'atteso finale. Superato il dentello di che porta il Giro a Lettomanoppello, giunti a Scafa, la strada inizia ad impennarsi.

La salita conclusiva. Fonte foto: giroditalia.it

Prima di affrontare la salita finale calcolata in 13,6 chilometri, ci sono anche i 6,5 chilometri di leggera salita che portano ai 524 metri di Roccamorice. Da lì, si inizia a fare sul serio con la strada che si impenna subito al 7,3%. La fase iniziale della salita è la più semplice seppur le pendenze minime oscillino intorno al 6%. Nella fase centrale, l'ascesa verso 'Mamma Rosa' Blockhaus si fa durissima. Nei cinque chilometri successivi, la strada - ricca di curve a gomito e tornanti distribuiti in successione - non cala mai sotto l'8% di pendenza. L'ultimo tratto non è durissimo, ma i chilometri che lo precedono non lasciano scampo. Prima di intravedere la vetta, i corridori troveranno rampe al 11, al 12 e al 14%. Durissimi, il nono e il decimo chilometro di salita, caratterizzati da pendenze mai inferiori al 9,2%. Nel finale invece, le pendenze si fanno meno cattive, e nel finale, la strada tende a spianare. Negli ultimissimi metri infatti, la salita diviene pedalabile, favorendo scatti e contro scatti proprio sotto lo striscione dell'arrivo.

La scalata verso il Blockhaus, giro d'italia 2009. Fonte foto: Cycling Weakly

L'ultima volta che la carovana rosa giunse da queste parti, a comporre il gruppo c'erano ancora Danilo Di Luca, Franco Pellizzotti e Lance Armstrong. Era il 2009 e la tappa - brevissima - da Chieti al Blockhaus vide proprio la vittoria del Delfino di Bibione.