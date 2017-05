Giro d'Italia 2017 in diretta, LIVE 10^ tappa Foligno-Montefalco: prima crono individuale

Segui la diretta scritta, live ed online della tappa numero 10 del Giro d'Italia da Foligno a Montefalco su Vavel Italia.

La tappa è una crono individuale di 39.8 km che rimescolerà completamente la classifica generale.

La crono non è completamente piatta ma interrotta da salite molto dolci in cui non si supera mai il 4%. Crono quindi da specialisti puri che sfavorirà gli scalatori. Dopo una prima parte povera di curve, dal rilevamento cronometrico di Bevagna la strada presenta pochi rettilinei: saper guidare la bici deve essere quindi un requisito essenziale per chi vuole aspirare alla vittoria di tappa.

La tappa di domenica ha già dato un bello scossone alla classifica generale con l'affermazione di Quintana davanti alla coppia franco-olandese Pinot - Dumoulin e al secondo atleta orange Mollema, che ha preceduto Nibali, solo quinto ad 1 minuto dal colombiano.

La classifica generale rispecchia in toto la tappa del Blockhaus con l'escarabajo in testa a tutti. Fuori dai primi 10 Geraint Thomas e Adam Yates rispettivamente a 5.13 e 4.49 a causa della brutta caduta ai piedi del Blockhaus causata da una moto.

Tutti i principali bookmaker ed esperti di ciclismo danno Tom Dumoulin nettamente favorito per la vittoria e per la conquista della maglia rosa a causa della poca dimestichezza del colombiano nelle prove contro il tempo.

Per la vittoria di tappa sono ottime le candidature di Bob Jungels e dell'ex campione del mondo Vasil Kyrienka. Interessante da seguire sarà anche la prova di Vincenzo Nibali che proverà a recuperare parte del tempo perduto lungo il Blockhaus in cui non è apparso al massimo della condizione.