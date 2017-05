Live Giro d'Italia 2017, 18^ tappa Moena-Ortisei: tutti insieme sul Pontives

Google Plus

Un saluto da Enrico Carota e dalla redazione di Vavel Italia che vi ha raccontato della tappa di oggi.

Classifica generale che non cambia nelle prime 3 posizioni con Pinot e Zakarin che si avvicinano al podio.

Grande vittoria di Van Garderen con Landa che commette lo stesso errore di Bormio e viene beffato. Peccato per Pinot e Pozzovivo che sono forse partiti tardi. Incredibili la mancanza di sagacia tattica di Nibali e Quintana che hanno quasi consegnato un Giro d'Italia a Dumoulin.

POI POZZOVIVO, HIRT, ZAKARIN, KRUIJSWJIK, DUMOULIN, QUINTANA E NIBALI.

Van Garderen BATTE LANDA IN UNA VOLATA A 2. TERZO PINOT

Landa e Van Garderen sono vicini a prendere la tappa ma Pinot è a tutta a 700 metri dall'arrivo.

Intanto Pinot e Pozzovivo hanno 45 secondi di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Cercano addirittura la vittoria di tappa.

Partono tutti quanti con Dumoulin che chiede di farsi dare qualche cambio a Quintana che rifiuta.

Pinot e Pozzovivo partono sul Gpm e vengono inseguiti dalla coppia olandese Mollema e Krujswjik che vengono però ripresi da Dumoulin in modalità crono.

Dumoulin prova addirittura l'attacco con Quintana che va a prenderlo così come Pinot. Landa e Tvg sono intanto al Gpm.

Si stacca Adam Yates e Nibali prova ad attaccare ma ben preso da Dumoulin.

Davanti intanto si ricompone il duo Landa e Van Garderen. Ripreso intanto Quintana da Reichembach.

Anacona non ne ha più ed è Quintana a dover attaccare con il gruppo maglia rosa a 50 metri max.

Hirt ha intanto staccato Dombrowski mentre dietro la coppia Movistar non guadagna. Landa intanto deve soffrire un attacco di Van Garderen.

Accelera Nairo Quintana con Anacona che gli fa l'andatura: nessuno risponde con Reichembach che tira.

Occhio che si stacca Amador e parte Kiserlovski con Yates.

Situazione statica con nessuno che si muove. Intanto Villella è stanchissimo e si stacca con Berhane mentre Hirt ci prova.

Il gruppo maglia rosa è ad 1.05 tendendo quindi a perdere dai fuggitivi: che Quintana stia bluffando?

Non cambia nulla con la coppia di testa che ha 25 secondi sui 4 inseguitori e 58 sul gruppo Maglia Rosa.

Movistar davanti con Amador e Anacona. Dumoulin sempre nelle prime 6 posizioni. Davanti Van Garderen e Landa sembrano andare con un buon accordo.

Inizia la salita di Pontives con i fuggitivi che hanno un vantaggio di 50 secondi sul gruppo Maglia Rosa.

Nel gruppo davanti provano l'allungo Teejay Van Garderen e Mikel Landa.

18km all'arrivo e Yates prova l'allungo in gruppo con Dumoulin a controllare tutto.

Nel gruppetto dei fuggitivi sono intanto rientrati Villella e Berhane. Nel gruppo principale tutto tace.

Sono arrivati al Gpm con Landa davanti a tutti. Movistar sempre davanti a tutti e Plaza rientra in gruppo. Dal gruppo principale staccato Formolo intanto.

Davanti sono intanto rimasti in 4 con Landa che ha accelerato e adesso lo segue solo Dombrowski, Van Garderen e Hirt. Un pochino più staccati Villella e Berhane

Situazione abbastanza statica ora con la Movistar a fare il ritmo ma nessuno sembra voler partire. Da davanti si stacca Diego Rosa.

Si stacca Plaza e adesso è la Movistar a mettersi in testa a fare il ritmo. Davanti è ancora Diego Rosa a fare un ritmo esagerato.

Inizia tra pochi metri il Passo Pinei con Orica e Movistar a fare un poco d'ordine. La fuga del mattino ha ancora 30 secondi di vantaggio ed è quindi difficile arrivare.

Niente da fare per i 3 attaccanti mentre adesso si muovono un po'tutti con Dumoulin che sta rincorrendo un poco tutti.

Occhio che Plaza, Yates e Quintana hanno preso qualche secondo di vantaggio sul gruppo principale a causa delle traiettorie disegnate da Zakarin.

Attenzione che 3 corridori tra cui Yates,Quintana e Plaza provano ad avvantaggiarsi con Dumoulin che deve inseguire seguito da Zakarin e da Nibali.

La Orica adesso fa il ritmo in discesa con Dumoulin che ha risposto al primo grande attacco dei suoi 2 principali avversari.

Provano ora ad allungare i Movistar ma il gruppo è la davanti.

Quintana ha appena scollinato il Gpm insieme a Nibali ma Dumoulin si è ben gestito e ha ripreso subito la coppia di attaccanti. Intanto davanti Landa aveva anticipato Rosa in cima al Gardena.

Nel gruppo di testa sono rimasti ora in 8 ma Quintana sta ben salendo insieme ad Amador, Nibali è invece con Cataldo con cui sta per raggiungere il duo Movistar

Si muove anche Nibali con Dumoulin che nulla può fare tranne che salire del proprio ritmo. Per l'olandese si preannuncia una bruttissima giornata.

Da dietro tocca a Dumoulin tirare con Nibali che nonostante abbia un gregario non tira.

Alza il ritmo Visconti dietro ma finisce le energie e adesso tocca ad un gregario di Zakarin tirare. Il colobiano va su fortissimo e incontra Amador che lo potrebbe aiutare tantissimo ora.

Si muove intanto Nairo Quintana a 53.5 dall'arrivo. Nessuno vuole rispondere al piccolo colombiano.

Si stacca Ruben Plaza in salita dal gruppetto dei fuggitivi. Deignan e Rosa stanno facendo un'andatura altissima.

Si stacca l'ultimo dei gregari Movistar e adesso tocca a Visconti della Bahrain Merida condurre il gruppetto.

Nel gruppo maglia rosa sono rimasti in 15 al massimo con la maglia rosa isolata. Si stacca inoltre la maglia bianca Bob Jungels.

Nel gruppo davanti Cataldo perde contatto così come alcuni corridori come Siutsou,Fraile Rolland e Amador. Diego Rosa continua a fare il ritmo.

Ci sono dei movimenti in fuga con Berhane, Plaza, Anacona e Dombroswki che provano ad evadere dal gruppo davanti.

Iniziata la salita verso Passo Gardena con Stuyven che non tiene il ritmo. Nel gruppo maglia rosa tira invece la Movistar.

Gruppo portato a spasso dalla Orica che hanno portato il gruppo a 1.55 dal gruppo davanti. Inizia tra qualche metro il Passo Gardena.

I corridori sono intanto arrivati al Tv di La Villa con Rosa, Anacona e Deignan davanti a tutti.

Corridori impegnati nella veloce discesa dal Valparola con il gruppo Maglia Rosa con 1.48 di ritardo.

Davanti Diego Rosa tiene un ritmo altissimo e la fuga non perde più mentre Fraile anticipa Landa al Gpm di Valparola. Gruppo ridotto a non più di 30 unità.

Si riduce ancora il gruppo maglia rosa ridotto ormai a 35 unità. La maglia rosa ha solo Ten Dam come compagno mentre la Movistar ne ha ancora 3 più Quintana.

Ritmo molto alto quello della squadra di Adam Yates: va in difficoltà Jan Polanc con il gruppo maglia rosa ridotto a 45 unità. Vantaggio dei fuggitivi 1.45.

Non è durato moltissimo il forcing della squadra di Nibali: sono adesso gli australiani dell'Orica in testa

Gruppo messo in fila dalla Bahrain Merida con Juul Jensen che allunga dal gruppo.

Si muove qualcosa dal gruppo con gli uomini Bahrain Merida che si mettono in testa a fare il ritmo e il vantaggio si abbassa subito a 2.30.

Gruppo sul Valparola trainato dal Team Sunweb. I compagni di Dumoulin non tengno un ritmo alto e i fuggitivi tengono infatti 2.45 di vantaggio.

Il gruppo si è fermato e ha adesso approcciato il Valparola con 2 minuti di ritardo. Occhio che Dumoulin non ha inserito nessuno in fuga.

Ecco i corridori in fuga: Siutsou (Bahrain Merida), Cataldo (Astana), Van Garderen e Rosskopf (BMC), Rolland, Dombrowski e Villella( Cannondale), Hirt (CCC), Foliforov (Gazprom), Amador e Anacona (Movistar), Plaza (Orica), Stuyven e Pedersen (Trek), Berhane e Fraile (Dimension Data), Landa, Deignan e Rosa (Team Sky).

I 6 corridori davanti hanno 55 secondi di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa e sono stati raggiunti da molti altri corridori. 19 sono ora i corridori al comando.

Sono rientrati alcuni corridori sul gruppetto di testa:Teejay Van Garderen, Philipp Deignan e Joe Dombrowski.

Discesa del Pordoi con Deignan che si è lanciato a tutta ritornando sul primo gruppo di inseguitori. C'era stata infatti una frattura nel gruppo d'inseguitori.

Arrivano intanto i corridori al Gpm con Rosa davanti Berhane e Rosskopf.

Gruppo a 45 secondi con Fraile e Rolland che provano ancora a muoversi.

Sono intanto in 9 i contrattaccanti: Anacona(Movistar), Villella e Dombrowski(Cannondale), Siutsou(Bahrain Merida), Deignan(Sky), Reichembach(FDJ), Foliforov(Gazprom), Hirt(CCC), Plaza (Orica).

Si muovono anche i Fdj mentre Boaro non tiene il ritmo di Rosa.

Si muovono di nuovo Cannondale e Sky con Dombrowski, Deignan e Foliforov molto attivi.

I 4 fuggitivi hanno solo 20 secondi di vantaggio sul gruppo dove proseguono gli scatti.

Continuano gli scatti con Landa e la Cannondale molto attivi che vanno a riprende Foliforov ma il gruppo è lì.

Prova la fuga anche Foliforov inseguito da Anacona.

Niente da fare: ripresi anche costoro. Il gruppo è tirato a tutta da Movistar e Bahrain Merida con Anacona protagonista. Il plotone principale è ridotto a 70-80 corridori.

Si sganciano però nuovi contrattaccanti dal gruppo.

Sulle prime rampe del Passo Pordoi sono però stati raggiunti i contrattaccanti dal gruppo. Il gruppo ha solo 54 secondi di ritardo dai 4 uomini

Si muovono adesso gli inseguitori con Rolland scatenato che vuole andare a prendere i 4 fuggitivi.

Si è già transitati a Canazei con il Pordoi che sta iniziando proprio ora. Sarà la 40esima volta che si passa sul mitico passo trentino. Boaro al tv ha intanto anticipato Berhane e Rosskopf.

Il gruppo è a 1 minuto dai 4 fuggitivi che stanno arrivando al Traguardo Volante di Canazei. Dal gruppo intanto partono della Quick Step Keisse e De Plus per entrare anche loro nella fuga

Al loro inseguimento ben 32 corridori tra cui Landa, Anacona, Pellizzotti e altri...

Si avvantaggiano per ora 4 corridori: Natnael Berhane (Dimension Data), Diego Rosa (Team Sky), Joey Rosskopf (BMC) e Manuele Boaro (Bahrain Merida).

Iniziano da subito i primi scatti con Diego Rosa del team Sky particolarmente attivo. Anche Pierre Rolland vincitore della tappa di ieri particolarmente attivo.

Partita ufficialmente la corsa. 166 i corridori ancora al via.

La corsa è appena partita da Moena, dove dopo un breve tratto di trasferimento partirà la tappa vera e propria. A raccontarvela sarà Enrico Carota per conto di Vavel Italia.

Benvenuti a tutti da Enrico Carota che vi racconterà per conto di Vavel Italia la tappa numero 18 del Giro d'Italia. Il percorso giornaliero toccherà alcune delle più famose salite dolomitiche come il Passo Pordoi e il Passo Valparola.

Segui la diretta scritta, live ed online della tappa numero 18 da Moena ad Ortisei.

Quella di oggi è una tappa sprint, lunga solo 137km ma con 4000mt di dislivello e 5 passi da scalare.

La tappa di oggi sarà importante per numerosi fattori: come ha assorbito Dumoulin i problemi intestinali di martedì? Nibali può provare a vincere il giro? Quintana è ancora quello del Blockhaus?

La partenza sarà veloce come al solito: i primi 14km da Moena a Canazei saranno in leggero falsopiano ricalcando l'ultimo tratto della tappa di ieri: a Canazei inizerà la prima salita di giornata cioè il Passo Pordoi (11.8km al 6.7%). Discesa fino a Cermadoi dove inizierà il Passo Valparola (12.9km al 6.4%).

Dopo la discesa fino a La Villa e il falsopiano fino a Ponte Gardena inizierà il terzo passo di giornata dove potranno nascere delle imboscate di corridori appena fuori dalla Top5. Il Passo Gardena misura infatti 9.3km, al 7%.

Dopo il Passo Gardena discesa velocissima ed infinita, inframmezzata dal Passo Pinei ( 4.2 km al 7.7%) che porterà i corridori a Ponte Gardena dove inzierà l'erta finale di Pontives. Questa è una salita dura con gli ultimi 3 km mai sotto il 9%.

L'arrivo non sarà a Pontives ma ci saranno 5.5km di falsopiano che porteranno i corridori ad Ortisei per decidere finalmente il vincitore di questa cavalcata dolomitica.

I favoriti sono sempre i soliti noti: Quintana si è dimostrato un grandissimo scalatore e per vestirsi di rosa a Milano deve recuperare altri minuti a Dumoulin e sicuramente non si farà sfuggire l'occasione. Vincenzo Nibali è galvanizzato dalla vittoria di Bormio e la tappa gli si addice. Oltre a loro, tra i big, occhio a Pozzovivo e Zakarin mentre è da vedere come starà Dumoulin. Tra gli uomini che proveranno la fuga occhio a Mikel Landa che ha già sfiorato la vittoria a Bormio.