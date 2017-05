Giro d'Italia, ultima tappa - Davide Cassani: "Mi aspetto Dumoulin vincitore. Nibali ha fatto un ottimo giro"

Fonte immagine: davidecassani.it

MILANO - Il Ct della Nazionale Italiana di Ciclismo, Davide Cassani, intervistato ai microfoni di Vavel Italia, ha detto la sua sul Giro d'Italia che volge oggi alla conclusione nel capoluogo lombardo.

"Mi aspetto Dumoulin vincitore di tappa e del giro - ha esordito - sulla carta è nettamente il più forte, però non si sa mai. E' una bella lotta per il podio, ci sono ancora cinque corridori che possono salire, speriamo che Nibali possa riuscire a finire secondo o terzo", ha pronosticato Cassani, dando anche un giudizio generale sul giro dello squalo: "Per me ha fatto un ottimo giro, ha avuto qualche difficoltà, è stato impeccabile a Bormio, nelle ultime salite ha cercato di staccare gli avversari. E' stato un giro bello ma lungo, considero più che positiva la sua gara".

In chiusura, anche un giudizio generale sulla spedizione degli italiani, sicuramente sotto tono rispetto ad altri anni, come ha spiegato anche il Ct: "Abbiamo fatto dei giri migliori, abbiamo vinto una sola tappa. Spero che potremo fare meglio prossimamente, mai avevamo avuto così pochi italiani, tanti hanno puntato su altro in stagione, c'è stata una serie di fattori. Abbiamo avuto un ottimo Formolo, un grande Pozzovivo, un Cataldo nei primi 15. Valerio Conti è stato sfortunato, per il resto poco altro".

[intervista di Pietro Ruffelli]