Giro d'Italia, l'arrivo a Milano tra festa, colori e parole

MILANO - Si è chiuso con la festa in Piazza Duomo, a Milano, il centesimo Giro d'Italia. La vittoria l'ha conquistata con una grande prova a cronometro Tom Dumoulin, che ha avuto la meglio dei rivali Nibali e Quintana, rispettivamente terzo e secondo classificato sul podio finale. I nostri inviati Andrea Mauri e Pietro Ruffelli hanno raccolto i seguenti contributi tra video, interviste e immagini, che vi proponiamo qui integralmente.

.@DanielTeklehai1: "È una grande emozione è una grande gioia. Sono contento per me e per il team" #Giro100 #GirodItalia2017 #Teklehaimanot pic.twitter.com/Aw06yGI8Nv