Tour de France - Il Team Sky svela la nuova divisa

Dopo le varie voci che volevano un cambio di colore nella divisa nera del Team Sky, è arrivata finalmente l'ufficialità: la squadra britannica correrà il Tour de France in un completo bianco con banda azzurra sulla schiena.

La maglia, come sempre da quando il Team Sky è nel britannico, è stata prodotta dall'azienda italiana Castelli che può contare sull'ammirazione del team manager Dave Brailsford: "Abbiamo sempre ammirato Castelli per la loro tradizione e per l’innovazione nei loro prodotti. È per questo che il kit di quest’anno riflette la nostra storia e le ambizioni per il futuro, con il tocco dello stile italiano. Non vediamo l’ora di indossare questa nuova tenuta speciale".

Il nuovo completo, che comunque mantiene il layout già mostrato nel corso di questa stagione, farà il proprio debutto alla presentazione delle squadre a Dusseldorf, il 30 Giugno. Intanto, parlando proprio di Grand Boucle, Chris Froome lancia frecciate a Nairo Quintana.

Il Keniano Bianco si sta preparando al meglio per affrontare il Giro del Delfinato, ma nel frattempo si è fatto scappare qualche considerazione sul Tour de France, nominando chi teme di più nell'ottica del successo finale citando Alberto Contador, Romain Bardet e Richie Porte. Se vi sembra che manchi qualcuno all'appello avete ragione e quel vuoto è rappresentato, appunto, da Nairo Quintana. L'inglese reputa il corridore della BMC come il suo rivale più accreditato grazie alla sua posizione privilegiata nel vederne la crescita (erano compagni di squadra), ma non menziona il colombiano che secondo lui pagherà care le fatiche fatte sulle strade del centesimo Giro d'Italia.