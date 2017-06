Ciclismo, una domenica da volate

Oltre agli epiloghi del Tour de Suisse, decisamente la gara più importante della scorsa settimana, e della Route du Sud si sono corse anche le ultime frazione del Tour of Slovenia e dello Ster ZLM , oltre che la Ride Bruges.

Tour of Slovenia

Nella vicina Slovenia la corsa è vinta da Rafal Majka, capitano della Bora - Hansgrohe che festeggia anche la vittoria nell'ultima frazione grazie alla volata regale di Sam Bennett. Andiamo, però, con ordine. Il polacco festeggia la vittoria nella classifica generale, la seconda stagionale, arrivata dopo la splendida tappa corsa sabato in cui ha preceduto Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) e Jack Haig (Orica-Scott). L'irlandese, invece, regola Mark Cavendish (Dimension Data) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), coronando l'ottimo lavoro di squadra svolto negli ultimi chilometri e innalza il suo status a quello dei velocisti più quotati per il Tour de France.

Ster ZLM

In Olanda arriva invece il nono squillo stagionale di Marcel Kittel (QuickStep Floors) che sul traguardo di Oss precede il talento di casa Dylan Groenewegen (Team LottoNL-Jumbo) e Andrè Greipel, in arrivo dal Giro d'Italia e ancora non al top in vista del Tour de France. La corsa va invece al portoghese Josè Gonçalves che nell'unica tappa vallonata ha preceduto Laurens De Plus (QuickStep Floors) e Primoz Roglic (Team LottoNL-Jumbo).

Marcel Kittel esulta dopo la vittoria ad Oss | Photo: cycleshots.com

Ride Bruges

In Belgio è invece una sfida tra ex ciclocrossisti. Sulle strade di Brugge, Wout Van Aert (Verandas Willems-Crelan) batte Mathieu Van der Poel (Beobank Corendon) e Lawrence Naesen (WB Veranclassic Aqua Protect) in una volata ristretta. Il fenomeno del cross batte anche su strada il suo acerrimo rivale, confermandosi ancora una volta come un talento anche su strada. Questa è la sua seconda vittoria annuale dopo quella ottenuta una settimana fa alla Ronde van Limburg.