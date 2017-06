Ciclismo - Campionato italiano a cronometro 2017, la presentazione del percorso - Getty images

Inizia un lungo week-end dedicato al ciclismo di casa Italia. Un po' ovunque, in Europa, è tempo di eleggere i vari campioni nazionali e il bel paese non fa eccezione. Si parte questo pomeriggio, alle 16, con una prova contro il tempo. Ciriè - Caluso, i chilometri da percorrere sono 38.3. Il campione in carica è Manuel Quinziato, primo dodici mesi fa. In precedenza, la doppietta di Adriano Malori. Quinziato è tra i favoriti anche per l'uscita odierna, ma, tra i 27 partenti, non mancano profili in grado di frenarne l'ascesa. Una margherita di nomi da cui estrarre il vincitore: corridori navigati come Bennati, talenti alla Felline, campioni in erba come Ganna. Senza dimenticare Oss, Boaro, Cataldo, per citare alcuni protagonisti.

La fase iniziale di corsa prevede un tratto di 12.7 chilometri, in sostanza fino al primo rilevamento chilometrico, con pendenza favorevole, eccezion fatta per un leggero strappetto nella zona di San Francesco al Campo. A seguire, un rimbalzo di lieve entità e un lungo tratto pianeggiante. Si giunge, così, al secondo stop, a Foglizzo. Mancano meno di 9 chilometri. Si entra nel punto cruciale, perché l'asfalto volge all'insù. Leggera salita, chi ha energie qui può fare la differenza, creare un importante disavanzo in termini di secondi. Fondamentale, su un tracciato irregolare, l'interpretazione della prova, la gestione dello sforzo.

Il percorso

L'ordine di partenza

1. 27 FRAPPORTI Mattia ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC 16.00’00”

2. 26 TOTO’ Paolo ITA 09K0917 SANGEMINI MG K-VIS 16.01’00”

3. 25 BIANCHETTI Cristian ITA 11H3011 TIME BIKE CICLI CAPRIO 16.02’00”

4. 24 ZARDINI Edoardo ITA BRD BARDIANI CSF 16.03’00”

5. 23 SCARTEZZINI Michele ITA 09K0917 SANGEMINI MG K-VIS 16.04’00”

6. 22 MOSCA Jacopo ITA WIL WILIER TRIESTINA SELLE ITALIA 16.05’00”

7. 21 BALLERINI Davide ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC 16.06’00”

8. 20 VELASCO Simone ITA BRD BARDIANI CSF 16.07’00”

9. 19 TROSINO Mirko ITA WIL WILIER TRIESTINA SELLE ITALIA 16.08’00”

10. 18 STERBINI Simone ITA BRD BARDIANI CSF 16.09’00”

11. 17 TROIA Oliviero ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 16.10’00”

12. 16 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP NIPPO VINI FANTINI 16.11’00”

13. 15 CATTANEO Mattia ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC 16.12’00”

14. 14 MARANGONI Alan ITA NIP NIPPO VINI FANTINI 16.13’00”

15. 13 TONELLI Alessandro ITA BRD BARDIANI CSF 16.14’00”

16. 12 BERTAZZO Liam ITA WIL WILIER TRIESTINA SELLE ITALIA 16.15’00”

17. 11 DE MARCHI Alessandro ITA BMC BMC RACING TEAM 16.16’00”

18. 10 BENNATI Daniele ITA MOV MOVISTAR TEAM 16.17’00”

19. 9 GANNA Filippo ITA UAD UAE TEAM EMIRATES 16.18’00”

20. 8 FRAPPORTI Marco ITA ANS ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC 16.19’00”

21. 7 BERLATO Giacomo ITA NIP NIPPO VINI FANTINI 16.20’00”

22. 6 MOSCON Gianni ITA SKY TEAM SKY 16.21’00”

23. 5 CATALDO Dario ITA AST ASTANA PRO TEAM 16.22’00”

24. 4 BOARO Manuele ITA TBM BAHRAIN – MERIDA 16.23’00”

25. 3 OSS Daniel ITA BMC BMC RACING TEAM 16.24’00”

26. 2 FELLINE Fabio ITA TFS TREK SEGAFREDO 16.25’00”

27. 1 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 16.26’00”

(fonte Cyclingpro.net)