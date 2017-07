Tour de France 2017 in diretta, 1^ tappa Dusseldorf - Dusseldorf LIVE

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed online della prima tappa del Tour de France 2017, cronometro individuale di 14 chilometri che si snoda tra le strade di Dusseldorf, in Germania. E' proprio in terra teutonica dunque, che verrà assegnata la prima maglia gialla di questa edizione 104 della Grande Boucle.

Riparte dalla Germania la caccia a Chris Froome, dominatore incontrastato della corsa anche nella passata edizione del Tour. Il britannico del Team Sky partirà ancora una volta con il numero 1 stampato sulla schiena, ma i rivali non mancheranno nel rendergli la vita il più difficile possibile. Da Quintana a Bardet, passando per Contador e Aru, senza dimenticare il tasmaniano Porte, la batteria di nomi altisonanti è ben nutrita. In attesa di assistere ai primi duelli tra i big, - verosimilmente nella giornata di mercoledì, sulle Alpi - la corsa si appresta a lasciare spazio ai tanti velocisti e soprattutto ai cronoman, attesi protagonisti nella tappa d'apertura.

La planimetria della cronometro, di 14 km da percorrere per le strade di Dusseldorf, accanto al Fiume Reno. Fonte foto: letour.fr

Il percorso che i corridori si troveranno ad affrontare nel corso di questa prima tappa, non presenta particolari asperità. I 14 chilometri che li separano dalla rampa di partenza al traguardo finale sono totalmente piatti, senza tratti di salita o discesa. Un percorso lineare che non presenta grosse insidie neppure per quel che concerne la sua planimetria. I primi e gli ultimi chilometri verranno percorsi costeggiando il Fiume Reno, mentre nella parte centrale della crono sono presenti diverse curve a gomito che necessitano una buona interpretazione. Ci sarà anche un passaggio sull'Oberkasseler Bucke, ponte che raccorda la circolazione sorvolando proprio il Reno. L'ultimo chilometro invece non presenta nessuna curva; si tratta di un lungo rettilineo con vista su un traguardo che per uno dei 198 partenti diverrà indimenticabile.

La cartina altimetrica della prima frazione di questo Tour. Si tratta di una crono senza alcuna difficoltà, adatta per gli specialisti. Fonte foto: letour.fr

Tra i favoriti d'obbligo, compare il local boy Tony Martin. Il fuoriclasse delle prove contro il tempo è già andato vicino ad ottenere la prima maglia gialla del Tour, ma in entrambe le circostanze (Rotterdam 2010 e Utrecht 2015), è stato costretto ad accontentarsi della piazza d'onore, battuto prima da Cancellara poi da Rohan Dennis. Stavolta però, senza Dumoulin nei paraggi e con il pubblico di casa tutto per lui, Martin è il favorito numero uno anche per i bookies. Tra gli outsider più accreditati, certamente Roglic e Van Emden sono i più temibili.

Grande attenzione va rivolta anche alla prova degli uomini di classifica, subito chiamati in causa da una prova di grande difficoltà. Questo tipo di sforzi, massimali e brevissimi, sembrano fare al caso del favorito - per la conquista dello scettro - Chris Froome. Il keniano bianco, che proprio alla vigilia della partenza di questo Tour ha rinnovato con il Team Sky, è uno degli specialisti delle prove contro il tempo; chissà che uno tra lui e Richie Porte - probabilmente il rivale più accreditato per Froome - non riesca a piazzare la zampata da fuoriclasse e assicurarsi il primo simbolo del primato.

Fabio Aru, visibilmente commosso, dedica la vittoria della maglia tricolore a Michele Scarponi. Fonte foto: tw: @fabioaru1

Da valutare con attenzione anche quella che sarà la prova di Fabio Aru. Fresco Campione d'Italia per quel che riguarda la prova in linea, Aru, la cui stagione era iniziata nel peggiore dei modi, parte un gradino sotto rispetto a Froome e Porte. Nella crono di Dusseldorf, così come altri favoriti (Bardet e Quintana su tutti) il cavaliere dell'Astana dovrà cercare di perdere il meno possibile per approcciare alle prime salite - mercoledì c'è la Planche des Belles Filles - lì vicino con i migliori. Capitolo a parte merita l'evergreen di Pinto; a dieci anni dal primo storico successo al Tour de France, Alberto Contador è pronto a pedalare tra il plotone per quello che potrebbe essere il suo ultimo Tour. A 35 anni Alberto ha ancora voglia di lasciare il segno, magari semplicemente per regalare un ultimo colpo di pistola ai tanti tifosi sparsi per il mondo.