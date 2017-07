Tour de France, Fabio Aru si impone a La Planche des Belles Filles! Chris Froome in giallo

Fonte: Twitter.com @LeTour

Un grande Fabio Aru conquista la 5a tappa del Tour de France 2017, grazie ad una splendida azione sull'arrivo in salita di La Planche des Belles Filles. Staccati tutti i big. Chris Froome, terzo, è la nuova Maglia Gialla.

Giusto il tempo di lasciarsi alle spalle l'affaire Sagan ed è già l'ora di concentrarsi nuovamente sulla strada per i protagonisti della Grand Boucle che oggi ha in programma il primo arrivo in salita a La Planche des Belles Filles. Su questo stesso traguardo nel 2014 fu Vincenzo Nibali ad arrivare a braccia alzate andando a riprendersi quella Maglia Gialla che non avrebbe più lasciato fino a Parigi: oggi come allora chi nutre ambizioni di vittoria deve uscire allo scoperto.

La fuga parte fin dalle prime battute e a comporla sono Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Jan Bakelants (AG2R La Mondiale), Pierre Luc Perichon (Fortuneo), Thomas Voeckler (Direct Energie), Dylan Van Baarle (Cannondale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Mickel Delage (FDJ). L'azione tuttavia non arriverà mai a prendere il largo e il gruppo manterrà il gap sempre sotto i 3'30'', grazie soprattutto al grande lavoro della Bmc di Richie Porte.

La gara procede senza particolari colpi di scena fino ai -12 quando Gilbert e Bakelants riescono a staccare gli ex compagni di fuga e ad imboccare l'ultimo Gpm con 1' di vantaggio sul plotone dei big, dal quale si stacca quasi subito Thiabut Pinot.

Si entra negli ultimi 4 Km e una volta ripresi gli ultimi due reduci dell'attacco di giornata, il gruppo, guidato dalla Sky, procede compatto in attesa degli ultimi 2000 metri che rappresentano il tratto più duro della salita. A rompere gli indugi ci pensa Fabio Aru con uno scatto deciso in stile campionato nazionale 2017 che mette in seria difficoltà quel che rimane del gruppo. Chris Froome prova il contrattacco per andare a riprendere il sardo, seguito da tutti i big, ma il Cavaliere dei Quattro Mori è irraggiungibile e in solitaria vince la sua prima tappa al Tour de France, in Maglia Tricolore, sullo stesso traguardo in cui, tre anni fa, Vincenzo Nibali fece un importante passo per il successo finale; anche in quel caso la maglia era dell'Astana ed era decorata dalla bandiera italiana.

Alle spalle di Aru si piazzano Martin e Froome che guadagnano così gli abbuoni, seguiti da Porte, Bardet e Yates. Il kenyano bianco, nonostante il terzo gradino del podio, può comunque sorridere: è lui la nuova Maglia Gialla.

Ordine d'arrivo 5a tappa Tour de France 2017

1. Fabio Aru (Astana)

2. Daniel Martin (Quick-Step) + 16''

3. Chris Froome (Sky)

4. Richie Porte (Bmc) + 20''

5. Romain Bardet (AG2R) + 24'

6. Simon Yates (Orica Scott) + 26''

7. Rigoberto Uran (Cannondale) + 26''

8. Alberto Contador (Trek Segafredo) + 26''

9. Nairo Quintana (Movistar) + 34''

10. Geraint Thomas (Sky) + 40''





Classifica generale

1. Chris Froome (Sky)

2. Geraint Thomas (Sky) + 12''

3. Fabio Aru (Astana) + 14''

4. Daniel Martin (Quick-Step) + 25''

5. Richie Porte (Bmc) + 39''