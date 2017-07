LIVE Tour de France 2017, 8^ tappa Dole - Station des Rousses in diretta

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed online dell'ottava tappa del Tour de France 2017 da Dole a la Station del Rousses.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la splendida vittoria di Fabio Aru a la Planche des Belles Filles, e le affermazioni in volata di Marcel Kittel, il plotone capitanato dalla maglia gialla di Froome torna col naso all'insù: l'ottava tappa infatti, 187,5 chilometri da Dole a la Station des Rousses prevede tre gran premi della montagna, di cui l'ultimo - la cui vetta è posta a poco più di 10 km dall'arrivo - di prima categoria. In attesa delle grandi vette che i corridori dovranno affrontare nella giornata di domenica, l'arrivo de la Station des Rousses si presenta come una ghiotta opportunità per cacciatori di tappe e big attardati in classifica generale.

La planimetria dell'ottava tappa. Si va verso il massiccio del Giura. Fonte foto: letour.fr

L'ultimo e sin qui unico esame in quota di questo Tour, ha visto un super Fabio Aru all'attacco. Il Cavaliere dei quattro mori si è rivelato il più fresco su una salita del tutto atipica come la Planche des Belles Filles che già in passato aveva premiato i colori Azzurri. L'affermazione del corridore Astana ha colto un po tutti di sorpresa, con i vari big che certamente non si attendevano un Aru in forma sin dalla prima settimana. Nonostante ciò, all'appuntamento con il primo weekend di salite, la maglia gialla è sulle esperti spalle di Chris Froome. Il britannico della Sky, autentico punto di riferimento per la corsa francese, ha dimostrato di avere una buona gamba sia nella crono d'apertura, sia nella tappa di mercoledì, quando il solo Porte - facciamo un eccezione nel non considerare Daniel Martin - ha saputo resistergli.

Proprio Froome, che aveva annunciato di non essere ancora al top della forma, raccoglie le vesti di favorito anche nell'edizione 104 della corsa che lo ha visto trionfare per ben tre volte. L'esame della Planche ha confermato con tutta probabilità quello che sarà il suo antagonista principale: Richie Porte. Il tasmaniano della BMC è sembrato decisamente a proprio agio sulle tremende rampe della Planche des Belles FIlles, non mostrando mai segni di cedimento. Al contrario, partendo da Bardet - ottimo nel limitare i danni - fino ad arrivare a Nairo Quintana, tutti gli altri hanno singhiozzato più o meno vistosamente. Fa specie proprio la prova del piccolo scalatore colombiano, fermo dal Giro d'Italia e per sua stessa ammissione lontanissimo dagli abituali picchi di forma. Dunque, alla vigilia del primo weekend in quota, la classifica generale vede Thomas - compagno di Froome ed ex maglia gialla - al secondo posto con 12'' di ritardo. Segue Aru con 14'', poi Martin a 25'', Porte a 39'', Bardet a 47'', Contador a 52'' e Quintana a 54''. Tutti ristretti nello spazio di meno di un minuto.

Il disegno altimetrico dell'ottava tappa di questo Tour de France 2017. Fonte foto: letour.fr

Abbandonate le pianure favorevoli al cannibale delle volate Marcel Kittel, la corsa si sposta verso est per il primo dei due weekend da passare interamente in quota. Il disegno di questa ottava tappa non è dei più complessi dal punto di vista altimetrico, ma al tempo stesso presenta diverse insidie e tranelli nella sua parte finale. I 187,5 chilometri che collegano la corsa da Dole a la Station des Rousses avranno come protagonista indiscusso il massiccio del Giura, l'ultimo in ordine di posizione prima di trovare le Alpi vere e proprie. Dopo una partenza - prevista per le 12.25 - decisamente tranquilla, già dal chilometro 30 la strada inizia a farsi sconveniente con ripetuti sali scendi tra cui è posto anche il traguardo volante.

Dopo 100 chilometri tutt'altro che facili - in cui è probabile possa andar via una fuga ben nutrita - il plotone si troverà sotto le ruote il Col de la Joux, un terza categoria lungo 6,1 km e con una pendenza media del 4,7%. A seguito di una lunga discesa e l'approdo a Chassal, la strada tornerà a salire verso la Cote de Viry, un seconda categoria lungo 7,6 km e con una pendenza media del 5,2%.

Infine, dopo una brevissima discesa e un nuovo dentello, la strada scende fino a Saint Claude. Lì, prenderanno ufficialmente il via gli 11,7 km della Cote de la Combre, salita di prima categoria che prevede pendenze massime dell'otto e una pendenza media del 6,4%.

L'ultima salita e i chilometri finali, illustrati nel minimo dettaglio. Fonte foto: letour.fr

E' certamente su quest'ultima salita, lunga ma non impossibile, che si deciderà la corsa. Gli uomini di classifica potrebbero darsi battaglia per ottenere anche la vittoria di tappa, ma non è da escludersi, anzi è probabile, che la fuga possa avere buon esito. Giunti in cima, mancheranno 12 chilometri al traguardo de la Station des Rousses, 12 chilometri che presentano un tratto in falso piano, una breve discesa e un ulteriore tratto di salita al 6%. Per quanto riguarda l'ultimo chilometro invece, la pendenza è leggerissima: appena l'1,5%.