Live Tour De France tappa 13: Saint-Girons - Foix, occhio alle imboscate

Benvenuti da parte di Enrico Carota e dalla redazione di Vavel alla diretta scritta, live ed integrale della tredicesima tappa del Tour De France da Saint-Girons a Foix.

La tappa di oggi sarà fondamentale in ottica classica generale, con 4 corridori in 55 secondi.

Tappa sprint di soli 101 km, ma ricca di salite: sono presenti infatti ben 3 GPM di prima categoria.

L'inizio è tranquillo dal punto di vista altimetrico, con i primi 25km di pianura, dopodiché si inizia a salire con Col de Latrape e Col D'Agnes in rapida successione.

Dopo la lunga discesa, si arriva a Massat dove inizia il Mur de Peguere, salita di 9 km con pendenza media del 7.9%. La pendenza media inganna però, gli ultimi 3 km sono tutti sopra il 12%, con punte del 18%. Questa salita fu già affrontata nel Tour 2012 e viene ricordata ancora ora per le numerosissime puntine disseminate sulla strada che causarono diverse forature.

Dopo la tappa di ieri c'è un nuovo corridore in maglia gialla ed è Fabio Aru che ha spodestato Chris Froome, in nettà difficoltà nel finale verso Peyragudes.

Chi invece ieri era in gran forma è Romain Bardet che ha potuto alzare le mani sul muro finale. Dietro a lui è arrivato Rigoberto Uran che conferma la sua gamba strepitosa. Al colombiano sono stati però tolti 20 secondi causa rifornimento irregolare: stessa pena anche per Serge Pauwels e George Bennett.

La tappa di oggi è molto importante per i corridori francesi, oggi, 14 Luglio, è festa nazionale. I corridori d'oltralpe non vincono una tappa in questo giorno dal 2005 con Moncoutiè a Digne-les-Bains e vorranno sicuramente provare ad interrompere questo digiuno. Occhio quindi a Thibaut Pinot, Pierre Rolland, Warren Barguil e il solito Thomas Voeckler.