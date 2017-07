Live Tour de France 2017, 17° Tappa in diretta: arriva il Galibier

Google Plus

Benvenuti a tutti da Enrico Carota e dalla redazione di Vavel Italia che vi racconterà la tappa odierna.

La tappa di oggi è la numero 17 e va da La Mure a Serre-Chevalier e sarà decisiva in ottica classifica generale.

La tappa prevede infatti 4 Gpm, di cui 2 HC - Croix de Fer e Galibier - arrivo in discesa a Serre Chevalier.

La prima parte di tappa non sarà affatto semplice, dopo 25km inizierà il Col d'Ornon - 5km al 6.7% per questo Gpm di seconda Categoria. Discesa rapida e dopo il TV d'Allemont inizierà la durissima Croix De Fer: 24 km al 5% ma pendenza media falsificata da alcuni tratti in contropendenza.

Dopo la picchiata verso Saint Jean de Maurienne e 13 km di pianura, inizierà a Saint Michel de Maurienne l'ultima scalata della giornata: l'accoppiata in rapida successione Telegraphe e Galibier. 30km di salita che porteranno la corsa a quota 2642m. Dopo la vetta, inizierà la lunghissima discesa che condurrà, dopo 30 km, i corridori a Serre Chevalier, sede d'arrivo.

Sarà una tappa decisiva per il Tour con Aru, Bardet ed Uran che proveranno a scuotere un Chris Froome che ancora non ha chiuso questo Tour.

Oltre agli uomini di classifica, occhio agli attacchi da lontano che potranno far saltare per aria la corsa. L'indiziato numero 1 è Alberto Contador che si vorrà regalare il canto del cigno dopo la brutta prova di ieri in cui ha perso molto tempo a causa dei ventagli.

Altri sicuri indiziati per la vittoria di tappa sono Warren Barguil che ha dimostrato una gamba eccezionale e Daniel Martin che ha confermato una forma buona aldilà del passaggio a vuoto di ieri.