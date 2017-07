Tour de France 2017 in diretta, 18^ tappa Briançon - Izoard LIVE

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed online della 18^ tappa del Tour de France 2017, da Briançon a Izoard di 179,5 chilometri.

Archiviata la prima delle due tappe sul massiccio alpino, il plotone guidato dal Team Sky e dalla maglia gialla di Chris Froome si appresta a vivere l'attesissima ultima giornata d'alta montagna di questa edizione numero 104 della Grande Boucle. Il percorso odierno non prevede scalate storiche come quelle affrontate nella tappa di ieri, bensì un temibile arrivo in salita, l'ultimo di questo Tour. Dopo 179,5 chilometri di corsa caratterizzati da un continuo sali scendi e due gran premi della montagna di terza e prima categoria, approccerà per la prima volta la salita che porta a Izoard. In cima ai durissimi 14,1 chilometri con pendenza media del 7,3% è posto il traguardo di tappa. A conti fatti, si tratta dell'ultima vera chance per sfilare la maglia gialla a Froome prima della cronometro di sabato a Marsiglia.

La planimetria della 18^ tappa. Da Briançon si va verso sud prima di risalire a Izoard. Fonte foto: letour.fr

La tappa di ieri, con le mitiche ascese de La Croix de Fer e del Galibier, si è rivelata una delle più emozionanti di questo Tour de France 2017. Sin dallo start, con la maxi caduta che ha messo fuori combattimento Marcel Kittel, la corsa si è rivelata nervosa e veloce, con il corposo drappello di testa ripreso sulla prima salita dal coraggio di un Grande Alberto Contador. Dopo il lungo tratto a valle la strada è tornata a salire, e sul Galibier sono arrivati i fuochi d'artificio. Davanti, l'unico a resistere al ritorno dei migliori è stato un magistrale Roglic, vincitore per distacco sul traguardo di Serre - Chevalier. Alle sue spalle, gli uomini di classifica si sono misurati in vista di quello che potrebbe accadere oggi sull'Izoard, traguardo cerchiato in rosso un po da tutti gli uomini di classifica.

Colui che ha pagato maggiormente i ripetuti attacchi di Romain Bardet è stato Fabio Aru. Contrariamente a quanto potevamo attenderci nei giorni scorsi e nel corso della stessa tappa, Aru ha sofferto l'altitudine del Galiber, - oltre 2600 metri sul livello del mare - finendo per pagare 31 secondi dal gruppo dei migliori. In realtà, al gpm del Galiber il distacco era di poco superiore ai dieci secondi; la differenza, in termini di selezione, l'ha fatta la discesa e il tratto finale, un falso piano in cui Froome, Bardet, Landa e Uran hanno trovato collaborazione reciproca per guadagnare sul cavaliere dei quattro mori. Inoltre, con lo sprint finale, Uran e Froome hanno anche guadagnato qualche secondo in termini di abbuono. Secondi che ora come ora, potrebbero risultare decisivi per la conquista di questa Grande Boucle.

Alla vigilia dell'ultima tappa con arrivo in salita, la classifica generale non è mai stata così stretta nei distacchi. A guidare il plotone c'è sempre Chris Froome, forte di appena 27 secondi sulla coppia composta da Romain Bardet e Rigoberto Uran. Ai piedi del podio c'è Fabio Aru, che ha pagato oltre 30 secondi nella tappa di ieri, e che di conseguenza ripartirà da Briançon con un distacco pari a 53 secondi. In quinta posizione c'è il gregario più forte del mondo, quel Mikel Landa che oltre a curare gli interessi di Froome sta cercando di tutelare anche la sua posizione nei top five. Per il basco del Team Sky il ritardo in classifica generale è pari a 1'24''. Dietro, in ordine, ci sono Daniel Martin (+02'37''), Yates (+04'07''), Meintjes (+06'35''), Contador (+07'45'') e Barguil (+08'52'').

La tappa odierna con la scalata finale al Col d'Izoard. Fonte foto: letour.fr

Per altimetria, la tappa odierna si presenta come una frazione diversa rispetto a quella affrontata ieri. Mentre nella giornata appena trascorsa i corridori avevano da scalare due colli fuori categoria con un conseguente arrivo in discesa, quest'oggi il disegno di tappa si fa più classicheggiante. Nella prima parte, di difficoltà altimetriche ve ne sono ben poche. I primi cinquanta chilometri, quelli in cui verosimilmente prenderà forma la fuga di giornata, sono vallonati ma non impossibili. Dopodiché, la corsa incontrerà il primo dei tre gran premi della montagna previsti in questa giornata: si tratta di un gpm di 3^ categoria, la Côte des Demoiselles Coiffées. 3,9 km con una pendenza media del 5,2%.

Il dettaglio del Col de Vars. Fonte foto: letour.fr

Oltrepassata la prima asperità di giornata, 60 chilometri in lenta ma costante ascesa accompagneranno la corsa fino ai piedi del Col de Vars. Questa, a differenza della precedente, è una salita molto difficile che potrebbe essere utilizzata come trampolino per qualche coraggioso attacco da lontano. Quando si arriverà in cima al Col de Vars mancheranno esattamente 50 chilometri al traguardo, e tra questi, non ne è previsto nessuno in pianura. La salita del Col de Vars è lunga 9,3 chilometri ed ha una pendenza media del 7,5%. L'approccio alla scalata non è complicatissimo con il primo chilometro che presenta delle pendenze sul 4,4%. Dopodiché, la strada si impenna per tre chilometri tra il 6,5 e il 7,4%. Dopo quattro chilometri, i corridori potranno rifiatare per cinquecento metri circa; oltrepassato quel tratto però, le pendenze si fanno molto importanti: prima un tratto all'otto, poi 10 e 9% nei due chilometri successivi. Negli ultimi tre prima del gpm, - posto a quota 2109 metri - la pendenza media non scende mai sotto l'8,2%.

Il dettaglio del Col d'Izoard. Fonte foto: letour.fr

Una discesa lunga circa venti chilometri porterà la corsa a Guillestre. Da li, quando mancheranno poco più di 30 km, inizierà un tratto di approccio al Col d'Izoard. Circa 15 chilometri in lieve salita che annunciano l'ascesa vera e propria. Formalmente, la scalata Hors Categorie inizierà quando mancheranno 14,1 km al traguardo. Dunque, si tratta di una scalata molto lunga ed impegnativa, la cui pendenza media (7,3%), inganna chi non la conosce bene. Nel computo totale infatti, viene conteggiato anche un tratto in cui la strada scende per qualche centinaia di metri. Nei primi chilometri comunque, la salita non è irresistibile: fino al settimo chilometro le pendenze massime toccano il 7%. Dopodiché, la salita si fa cattiva con pendenze stabili tra l'8,5, il 9 e il 10%. Il tratto più duro è proprio quello finale, quando la strada che porta ai 2360 metri di Izoard pende sempre oltre il 10%. E' lì che molto probabilmente si deciderà questa edizione 104 del Tour de France.