Tour de France 2017 in diretta: 20^ tappa, cronometro individuale Marsiglia - Marsiglia LIVE

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio è benvenuti alla diretta scritta live ed online della 20^ frazione del Tour de France 2017, una cronometri individuale lunga 22,5 km che si snoda interamente a Marsiglia.

Dopo tre settimane di corsa, La Grande Boucle arriva a Marsiglia per la cronometro individuale che precede la sfilata di domenica sui Campi Elisi. Alla vigilia dei 22,5 chilometri di crono che si snoderanno lungo il Capoluogo della Provenza, Chris Froome è il grande favorito per giungere a Parigi di giallo. Il britannico già tre volte vincitore del Tour de France, approccia a questa crono con 23 secondi di margine su Romain Bardet e 29 su Rigoberto Uran.

Inoltre, nel fondamentale della prova contro il tempo, Froome sembra essere più efficace rispetto ai suoi più diretti avversari. A 1'55'' dalla maglia gialla c'è Fabio Aru, caduto in quinta posizione dopo le fatiche alpine dei giorni scorsi.

Il Cavaliere dei quattro mori ha subito il sorpasso di Mikel Landa al quarto posto della classifica, ma tra i due il distacco è esiguo: appena 19''. Se la condizione fisica lo permetterà - dopo la tappa dell'Izoard si è venuti a conoscenza di un problema di bronchite per Aru - l'alfiere dell'Astana tenterà quanto meno di riacciuffare la quarta posizione nella classifica generale. Già in banca invece, i successi di Barguil - aritmetica maglia a pois - e Matthews - maglia verde dopo il ritiro di Kittel. Ancora in bilico il destino relativo alla maglia bianca che contraddistingue il miglior giovane del Tour. Attualmente, il simbolo del primato è sulle spalle di Simon Yates della Orica Scott. L'australiano si presenta a questa crono con due minuti di vantaggio sul sudafricano della UAE Emirates Meintjes.

La planimetria della cronometro di Marsiglia. Parenza ed arrivo ai piedi dello Stade Velodrome. Fonte foto: le tour.fr

Dopo la due giorni sulle Alpi, la tappa che ha caratterizzato la giornata di ieri non ha lasciato nessuno scossone in classifica generale. Come era lecito attendersi - visto il disegno che gli organizzatori hanno dato alla tappa - è andata via una corposa fuga, con il gruppo maglia gialla totalmente disinteressato. Al traguardo di tappa, il distacco tra il vincitore - uno splendido Boasson Hagen - e i migliori, è stato addirittura superiore ai dieci minuti. Da rimarcare la prova del norvegese della Dimension Data, capace di togliere dalla propria ruota i compagni di fuga e involarsi verso il successo solitario. Seppur dotato di uno spunto molto veloce, tant'è che in questa edizione del Tour per due volte è stato secondo allo sprint, Boasson Hagen ha anticipato i tempi, forte di una condizione fisica straripante. Per lui è arrivato il terzo successo al Tour de France, il primo con la casacca della Dimension Data.

Dal punto di vista altimetrico non ci sono grosse difficoltà. Solo una breve salita nella parte finale. Fonte foto: letour.fr

In gruppo, la tappa di ieri è stata vissuta senza grossi patemi. Le squadre degli uomini di classifica hanno cercato di tenere al coperto i vari Capitani, tutti impegnati nel recupero delle energie necessarie in vista della cronometro di Marsiglia. Tra questi anche Fabio Aru, da qualche giorno alle prese con un malanno che ne limita le prestazioni. Il sardo è rimasto al coperto in attesa della decisiva cronometro di oggi, 22,5 chilometri da vivere tutti d'un fiato. Sotto il punto di vista planimetrico, i corridori potrebbero incontrare difficoltà nel tratto in cui verrà costeggiato il mare (nel caso di forte vento), oppure nella fase centrale della crono, quando una strada ricca di curve strette e tortuose verrà affrontata in leggera salita.

Partenza ed arrivo saranno ai piedi dello Stade Velodrome, che ospita i match casalinghi del Marsiglia e che in questo caso, sarà centro nevralgico dell'universo ciclistico internazionale. Sotto il profilo altimetrico invece, non saranno molte le difficoltà che affronteranno i corridori. La cronometro è per larga parte pianeggiante, - e dunque favorevole a specialisti nelle prove contro il tempo - eccezion fatta per un tratto di salita tra il 13^ e il 15^ chilometro. Una breve salita che potrebbe spezzare il ritmo a coloro che vorranno raggiungere il successo di tappa - ad esempio Roglic - ma che non farà affatto selezione.

Questi 22,5 chilometri tra le strade di Marsiglia decideranno il Tour de France edizione numero 104. Chris Froome è ad un passo dalla quarta affermazione, ma i suoi rivali non si daranno per vinti sino all'arrivo, l'ultimo disponibile, per ribaltare le sorti della Grande Boucle.