Ciclismo - Giro di Lombardia, assegnate le wild card

Sono state svelate le ultime wild card della stagione ciclistica 2017-2018, quelle del Giro di Lombardia, la Classica Monumento che chiude l'annata. Per la Classica delle Foglie Morte, RCS, ha deciso di invitare ben sette squadre, di cui quattro italiane, forse anche per riparare alle polemiche post-inviti del Giro d'Italia.

Parteciperanno al Lombardia 25 squadre, le 18 World Tour che hanno l'obbligo di partecipazione e sette Professional Continental tra cui sono state selezionate tutte e quattro le italiane: l'Androni-Giocattoli, la Bardiani-Csf, la Nippo Vini-Fantini e la Wilier Triestina - Selle Italia. A loro quattro Rcs ha aggiunto anche la Gazprom - RusVelo, già invitato al Giro d'Italia, la Cofidis, attualmente la miglior Continental il circolazione, e la Direct Energie, che forse poteva lasciare spazio alla Wanty Groupe Goubert, ma che comunque è una squadra di ottimo livello.

Ovviamente, tutti gli occhi saranno puntati sulle quattro squadre italiane invitate che porteranno i loro migliori uomini per onorare l'invito. La squadra dei fratelli Savio, Giovanni recentemente inibito per tre mesi per il caso "paga per correre", porterà quasi certamente la stella colombiana Bernal assieme a Mattia Cattaneo, le due punte della squadra quando la strada sale. La Nippo, invece, punterà sull'esperienza di Arredondo e del tre volte vincitore del Lombardia Damiano Cunego, tornato ad alzare le braccia al cielo in settimana al Tour of Qinghai Lake. Saranno invece meno competitive la Bardiani e la Wilier. I verdi saranno ancora senza Stefano Pirazzi, squalificato per doping all'inizio del Giro d'Italia, mentre la squadra di Pozzato non ha un vero e proprio uomo adatto a questo tipo di corsa.

Le squadre:

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN - MERIDA (BRN)

BMC RACING TEAM (USA)

BORA - HANSGROHE (GER)

CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (USA)

FDJ (FRA)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MOVISTAR TEAM (ESP)

ORICA - SCOTT (AUS)

QUICK - STEP FLOORS (BEL)

TEAM DIMENSION DATA (RSA)

TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI)

TEAM LOTTO NL - JUMBO (NED)

TEAM SKY (GBR)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK - SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)



ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF (ITA)

COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (FRA)

DIRECT ENERGIE (FRA)

GAZPROM - RUSVELO (RUS)

NIPPO - VINI FANTINI (ITA)

WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA (ITA)