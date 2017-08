Vuelta a España 2017 - La Guida

Un avvio tormentato. Si alza il sipario sulla Vuelta con la cronosquadre in programma, nel pomeriggio, a Nimes. 13.7 chilometri, utili a stilare la prima graduatoria e ad assegnare la prima maglia di leader. Tormentato, per più motivi. Il caso doping di Samuel Sanchez, fermato dalla BMC ed escluso dalla corsa, l'attentato di Barcellona, con morti e feriti. Allerta massima, lo sport come rimedio naturale.

Tormentato quanto interessante, perché diversi sono i motivi per seguire le 21 tappe. Il percorso è da sempre il fiore all'occhiello della Vuelta. Numerose salite in grado di scardinare l'inerzia, di esaltare il focoso pubblico "giallorosso". Percorso e protagonisti, perché, ad eccezione di Quintana, non manca nessuno. Dorsale n.1 per Alberto Contador, un omaggio al fuoriclasse di Pinto, all'ultima recita da protagonista, prima dell'annunciato addio. Contador vs Froome, il signore del Tour chiamato a consacrarsi in Spagna. Nel mezzo, le frecce d'Italia, Nibali ed Aru, e diversi campioni, ammirati tra Giro d'Italia e Grand Boucle, a caccia di successi e gloria.

VAVEL Italia vi propone questa dettagliata guida per assaporare, in leggero anticipo, la Vuelta, per entrare nel clima della competizione. Le principali fermate, gli uomini da seguire, le possibili sorprese. Piccolo riquadro anche per i velocisti, pochi e obbligati a sfruttare le sparute occasioni. Infine, le voci della vigilia e la cronosquadre inaugurale.

Il percorso

La prima settimana

La seconda settimana

La terza settimana

I favoriti

Chris Froome

Alberto Contador

Fabio Aru

Vincenzo Nibali

Romain Bardet

Le possibili sorprese

Gli outsiders

I velocisti

Le impressioni di Contador

La voce di Aru e Nibali

La prima tappa