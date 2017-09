Vuelta, strapotere Froome! Vince la cronometro e consolida la Roja

Fonte: Twitter.com @TeamSky

Dopo il secondo giorno di riposo si riparte da Aragon per una delle tappe più attese di questa Vuelta: la cronometro di Logroño. Unica prova contro il tempo individuale, la tappa di oggi è chiamata a ridisegnare la classifica in attesa delle ultime montagne con un percorso per specialisti lungo 40,2 Km.

Dei corridori del primo blocco è Lennard Kämna a registrare il miglior risultato fermando il cronometro a 48'30'': il tedesco verrà poi superato solo da Tobias Ludvigsson (23'' più veloce), prima della partenza dei big della top ten.

Proprio gli uomini di punta della generale sono i protagonisti del ridisegnamento della classifica a cominciare da Alberto Contador che con il tempo di 47'59'' scalza Ludvigsson dal primo posto provvisorio. Una grande prova del Pistolero che abbatte i record in ogni settore, così come farà dopo di lui Wilco Keldermann. L'olandese della Sunweb, passa in testa fin dai primi rilevamenti e arriva sul traguardo con 30'' di vantaggio sullo spagnolo, mentre nel frattempo tranistano anche Aru, Lopez e Chaves che fanno registrare rispettivamente i tempi di 50'03'', 49' 48'' e 51'01'' in una giornata negativa per tutti e tre.

Zakarin eguaglia il risultato di Contador, mentre Nibali conquista il secondo miglior tempo a 28'' da Keldermann. La gara però non è ancora conclusa visto che sul percorso c'è ancora una variabile che indossa la Maglia Rossa. Chris Froome infatti, dopo un primo intermedio "normale", alza progressivamente il ritmo e giunge sul traguardo con lo straordinario score di 47'00 che gli regala il secondo successo di tappa in questa Vuelta.

Il britannico guadagna così quasi 1' su tutti gli altri big, fatta eccezione per Keldermann che paga solo 29'', conoslidando così la leadership in classifica generale, dove sale prepotentemente Contador, ora quinto. Madrid è sempre più vicina e l'uomo da battere, al momento, sembra imbattibile.



Ordine d'arrivo 16a tappa Vuelta

1. Chris Froome (Sky) 47'00

2. Wilco Keldermann (Sunweb) +29''

3. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) +57''

4. Ilnur Zakarin (Katusha) +59''

5. Alberto Contador (Trek-Segafredo) + 59''

Miguel Angel Lopez (Astana) + 2'48''

Fabio Aru (Astana) +3'03''

Esteban Chaves (Orica-Scott) + 4'01''

Classifica generale

1. Chris Froome (Sky)

2. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) + 1'58''

3.Wilco Keldermann (Sunweb) 2'40''

4. Ilnur Zakarin (Katusha) + 3'07

5. Alberto Contador (Trek-Segafredo) + 4'58''