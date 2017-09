Bergen 2017, il programma dei Mondiali di ciclismo su strada

Google Plus

Fonte: UCI/Twitter

Prenderanno il via domani i campionati del mondo di ciclismo su strada edizione 2017. Dal caldo del deserto di Doha al fresco dei fiordi di Bergen, sede della rassegna iridata, con percorsi mossi e una cronometro individuale estremamente particolare, quasi una cronoscalata per la struttura del tracciato. Ma andiamo a scoprire insieme nel dettaglio il programma degli otto giorni dei Mondiali, che si chiuderanno domenica 24 settembre con la prova in linea élite uomini.

Domenica 17 settembre. Ore 12.05. Cronometro a squadre uomini (Ravnanger (Askøy) - Bergen, 42.5 km).

Ore 15.05. Cronometro a squadre donne (Ravnanger (Askøy) - Bergen, 42.5 km).

Lunedì 18 settembre. Ore 10.35. Cronometro femminile juniores (Bergen - Bergen, 16.1 km).

Ore 13.05. Cronometro maschile Under 23 (Bergen - Bergen, 37.2 km). Al breve circuito femminile da 16.1 km, se ne aggiunge un altro da 21.1 km.

Martedì 19 settembre. Ore 11.35. Cronometro maschile juniores (Bergen - Bergen, 21.1 km).

Ore 15.35. Cronometro femminile élite (Bergen - Bergen, 21.1 km).

Mercoledì 20 settembre. Ore 13.05. Cronometro maschile élite (Bergen - Mount Fløyen, 31 km). Dopo ventisette chilometri mossi, ecco la salita di Mount Fløyen, che conduce fino al traguardo: rampe insolite per una prova contro il tempo, 3.4 km di lunghezza con una pendenza media del 9.1%, e tratti oltre il 10%).

Venerdì 22 settembre. Ore 10.05. Prova in linea femminile juniores (Bergen - Bergen, 76 km, circuito di 19.1 km da percorrere quattro volte).

Ore 13.15. Prova in linea maschile Under 23 (Bergen - Bergen, 191 km, circuito di 19.1 km, da percorrere dieci volte).

Sabato 23 settembre. Ore 9.40. Prova in linea maschile juniores (Rong - Bergen, 135.5 km: 41 km + circuito di 19.1 km, da percorrere quattro volte).

Ore 13.30. Prova in linea femminile élite (Bergen - Bergen, 152.8 km, circuito di 19.1 km, da percorrere otto volte).

Domenica 24 settembre. Ore 10. Prova in linea maschile élite (Bergen - Bergen, 267. 5 km: 39.5 km + circuito di 17.9 km, da percorrere per undici volte). Il circuito sarà mediamente impegnativo, un lungo saliscendi intorno alla cittadina di Bergen, con un doppio strappo iniziale di Sollveinsviken (600 m. di lunghezza al 5.5% di pendenza media) e di Arstad (900 m. all 5%), prima della salita chiave della corsa iridata, rappresentata dall'ascesa del Mount Ulrichen, 1.5 al 6.4%. Dopo lo scollinamento sarà più difficile controllare la prova, soprattutto nelle ultime tornate, perchè al traguardo mancheranno una decina di chilometri, sette dei quali discesa e tre di pianura nel finale