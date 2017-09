Bergen 2017, il Team Sunweb padrone a cronometro

Il podio della cronosquadre di Bergen. Fonte: BettiniPhoto

E l'anno d'oro - in tutti i sensi - di Tom Dumoulin. Il corridore olandese, già vincitore della classifica generale del Giro d'Italia del Centenario, ha trascinato ieri il Team Sunweb alla vittoria nella prova inaugurale dei Mondiali di ciclismo su strada di Bergen per quanto riguarda la categoria uomini élite. Sui 42.5 chilometri del percorso norvegese, il cronoman orange ha fatto letteralmente la differenza, conducendo il suo team alla medaglia d'oro. Una squadra di alto livello, composta dagli altri due olandesi Sam Oomen e Wilco Kelderman (protagonista all'ultima Vuelta), dal tedesco Lennard Kamna, dal danese Soren Kragh Andersen e dall'australiano Michael Matthews (maglia verde al Tour de France), capaci di tagliare il traguardo in 47'50", per otto secondi più veloci del Team BMC.

Matthews, Dumoulin e Oomen con la medaglia d'oro. Fonte: Tim de Waele/TDWSport.com

La squadra per metà svizzera e per metà americana si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo, beffata negli ultimi chilometri. Non è bastato alla BMC il contributo dello specialista australiano Rohan Dennis, degli altrettanti competitivi contro il tempo Stefan Kung (Svizzera) e Tejay Van Garderen (Stati Uniti), nonchè quello dell'azzurro Daniel Oss, dell'altro elvetico Silvan Dillier (vincitore quest'anno della tappa di Terme Luigiane al Giro d'Italia del Centenario), e dell'aussie Miles Scotson. Ha invece deluso le attese il Team Sky, presentatosi a Bergen come favorito, ma incapace di andare oltre il terzo posto, che è valso la medaglia di bronzo a Michal Kiwatkowski, polacco tra i gli uomini da battere nella prova in linea, coadiuvato addirittura da Chris Froome e dai suoi gregari, come l'azzurro Gianni Moscon, il bielorusso Vasil Kiryenka, e il duo britannico composto da Geraint Thomas - in difficoltà in salita - e Ouwain Doull. Medaglia di legno per la Quick-Step Floors del lussemburghese Bob Jungels e del belga Yves Lampaert, a trentacinque secondi dalla Sunweb, mentre sono risultate più distanziate la Orica-Scott degli australiani Luke Durbridge, Alexander Edmonson e Michael Hepburn, e la Movistar del britannico Alex Dowsett e dello spagnolo Jonathan Castroviejo.

Ordine d'arrivo. 1. Sunweb in 47'50". 2. BMC a 8". 3. Team Sky a 22". 4. Quick-Step Floors a 35". 5. Orica-Scott a 1'03". 6. Movistar a 1'19". 7. Lotto-Jumbo a 1'20". 8. CCC Sprandi Polkowice a 1'44". 9. Katusha-Alpecin a 1'46". 10. Bora-Hansgrohe a 1'55".