Bergen 2017 - Crono individuale junior femminile, Italia per l'oro

Una manciata di minuti prima della partenza. Giornata di prove contro il tempo a Bergen, questa volta a livello individuale. Crono juniores per le donne, Under23 per gli uomini. Occasione ghiotta per l'Italia, l'obiettivo è rimpinguare il medagliere con metalli pesanti. Se al maschile l'impresa è ardua, Baccio ed Affini inseguono un piazzamento, al femminile è doveroso e lecito sognare. La nostra nazionale parte con i favori del pronostico, forte di due punte di valore in grado di giocarsi la prima posizione e perché no di monopolizzare il podio. Letizia Paternoster è la donna copertina, la campionessa del futuro. Vuol far man bassa, oggi e poi nella prova in linea. Dalla pista alla strada, un unico comune denominatore, il successo. Si lancia intorno alle 11, per diciottesima. Leggero vantaggio per Elena Pirrone, la sua prima rivale. Chiude la contesa, 44 minuti dopo, conosce riscontri e tempi, può gestire la situazione. Apertura con Alessia Vigilia, licenza di sorprendere.

16.1 chilometri, un disegno irregolare, continui saliscendi da interpretare nel modo corretto, senza perdere in efficacia e forza. La parte centrale è la più difficile, mantenere una buona cadenza di pedalata è fondamentale per non lasciare lungo la strada secondi preziosi. Terreno più accomodante nel finale, lungo rapporto ed alta velocità. Due i rilevamenti previsti.

Al maschile, invece, 37.2 chilometri, al circuito femminile si somma un giro più lungo, con all'interno una scalata con pendenze significative. Distanza, percorso, un connubio probante per campioni in cerca di consacrazione.

Il percorso

L'ordine di partenza della prova juniores

1. 10:35:00 47 VIGILIA Alessia ITA 1999

2. 10:36:30 46 HAILU Zayd ETH 2000

3. 10:38:00 45 KESTHONGLANG Kanyarat THA 1999

4. 10:39:30 44 SOLOVYEVA Anzhela KAZ 2000

5. 10:41:00 43 RAMIREZ FREGOSO Andrea MEX 1999

6. 10:42:30 42 YOUNGWERTH Abigail USA 2000

7. 10:44:00 41 DOLAN Lauren GBR 1999

8. 10:45:30 40 JUSKEVICIUTE Juste LTU 2000

9. 10:47:00 39 ATTWELL Erin J CAN 1999

10. 10:48:30 38 KOLESAVA Anastasiya BLR 2000

11. 10:50:00 37 GJOS Martine NOR 2000

12. 10:51:30 36 CASTRIQUE Alana BEL 1999

13. 10:53:00 35 WIEL Jade FRA 2000

14. 10:54:30 34 GILABERT VILAPLANA Ariana ESP 2000

15. 10:56:00 33 RAAIJMAKERS Marit NED 1999

16. 10:57:30 32 MALKOVA Daria RUS 2000

17. 10:59:00 31 LUDWIG Hannah GER 2000

18. 11:00:30 30 PATERNOSTER Letizia ITA 1999

19. 11:02:00 29 KASAHUN Tsadkan ETH 2000

20. 11:03:30 28 ROWSE Alyssa BER 2000

21. 11:05:00 27 BATRIYA Chaniporn THA 1999

22. 11:06:30 26 SETIAWAN Liontin Evangelina INA 1999

23. 11:08:00 25 SHIMOYAMA Misuzu JPN 1999

24. 11:09:30 24 KURNOSSOVA Marina KAZ 2000

25. 11:11:00 23 COVARRUBIAS ROCHA Cinthya Teresita MEX 1999

26. 11:12:30 22 MOAK Summer USA 1999

27. 11:14:00 21 FASNACHT Madeleine AUS 1999

28. 11:15:30 20 GEORGI Pfeiffer GBR 2000

29. 11:17:00 19 KULYNYCH Olha UKR 2000

30. 11:18:30 18 PUSKALA Viivi FIN 1999

31. 11:20:00 17 PENKO Karin SLO 1999

32. 11:21:30 16 STEGVILAITE Regina LTU 1999

33. 11:23:00 15 JUSSAUME Laurie CAN 1999

34. 11:24:30 14 SALAUYEVA Aksana BLR 1999

35. 11:26:00 13 KRAHEMANN Lara SUI 1999

36. 11:27:30 12 UTVIK Emelie Roe NOR 1999

37. 11:29:00 11 BOSSUYT Shari BEL 2000

38. 11:30:30 10 LE NET Marie FRA 2000

39. 11:32:00 9 MARTIN MARTIN Sara ESP 1999

40. 11:33:30 8 GRUBER-STADLER Hannah AUT 1999

41. 11:35:00 7 DE RUITER Anne NED 1999

42. 11:36:30 6 JASKULSKA Marta POL 2000

43. 11:38:00 5 NOVOLODSKAYA Maria RUS 1999

44. 11:39:30 4 TEUTENBERG Lea Lin GER 1999

45. 11:41:00 3 HARSCH Anne-Sophie LUX 1999

46. 11:42:30 2 JORGENSEN Emma Cecilie Norsgaard DEN 1999

47. 11:44:00 1 PIRRONE Elena ITA 1999