Ciclismo, Lappartient è il nuovo presidente UCI

Nel giorno di riposo della settimana iridata di Bergen 2017 l'UCI si è riunita nella sua congresso annuale, ma questa volta all'ordine del giorno c'era l'elezione del nuovo presidente della federazione. Gli sfidanti erano solo due: Brian Cookson, presidente uscente, e David Lappartient, vicepresidente UCI e presidente dell'Unione europea ciclistica, oltre che della federazione francese.

La sfida era stata lanciata dal francese mesi fa, raggiungendo il culmine qualche settimana addietro sfruttando il servizio congiunto di tre mass media europei sul doping tecnologico e questo sembra aver fatto breccia nei votanti. Lappartient, infatti, è stato eletto a furor di popolo con trentasette voti ad otto, sbaragliando così la concorrenza di Brian Cookson.

.@DLappartient is the new President of the Union Cycliste Internationale (UCI). Congratulations! pic.twitter.com/uina4pjgtz