Live Bergen 2017 - In diretta i Mondiali di Ciclismo: prova in linea.

Nemmeno Julien Vermote sembra però volersi impegnare ad inseguire gli attaccanti che hanno ora un vantaggio di 10 minuti.

Invece è il solito Julien Vermote del Belgio a mettersi da vanti al gruppo per iniziare a ridurre lo svantaggio che si è infatti stabilizzato a 9.10

La Slovacchia si mette davanti al gruppo ma non pare voglia aumentare il ritmo dato che la fuga ha ancora 7.30 di vantaggio con tendenza al rialzo.

Il gruppetto dei fuggitivi ha subito preso largo vantaggio dato che ha già 3.40 di distacco e non sembra che il gruppo voglia provare a colmare il distacco.

Rientrano altri corridori come l'albanese Zhupa, lo statunitense Vermeulen, il marocchino Mraouni, il costaricense Amador,lo svedese Magnusson e il sudafricano Smit.

Per il momento il gruppetto di testa è composto dagli irlandesi Conor Dunne e Sean McKenna e l'azero Elchin Asadov.

Ancora non si forma la fuga giornaliera con l'Irlanda molto attiva. La squadra dell'isola verde è capitanata da Daniel Martin e Nicolas Roche.

Partenza reale per il gruppo principale e già iniziano i primi scatti per cercare la fuga mattutina.

Partiti adesso verso la partenza reale i 196 corridori che costituiscono il plotone.

Salve a tutti e benvenuti da Enrico Carota e dalla redazione di Vavel Italia alla diretta scritta, live ed integrale dei mondiali di ciclismo di Bergen 2017.

Quella di oggi sarà l'edizione numero 90 dei Mondiali di ciclismo. Il record di vittorie appartiene al Belgio - 26 successi - inseguito da Italia - 19 - e Francia - 8. Individualmente invece c'è un quartetto al comando composto da Eddy Merckx, Rick Van Steenbergen, Oscar Freire e Alfredo Binda.

La prova di oggi sarà lunga 267,5 km: ci saranno circa 60km di trasferimento fino ad arrivare al circuito di Bergen lungo 19.1 km da ripetere 11 volte.

Il punto focale del mondiale saranno sicuramente i giri in circuito: i primi 9 km sono molto nervosi e duri con 2 strappetti e la salita di 1.5km al 6.2% di Salmon Hill. Arrivati in cima, ci sono 10 km per arrivare al traguardo, di cui 2 di discesa tecnica.

L'ultimo chilometro è in leggera discesa, ma il rettilineo finale è lungo solo 250 metri, diverse le curve presenti.

I favoriti sono moltissimi: l'indiziato numero 1 è il campione mondiale in carica lo slovacco Peter Sagan alla ricerca di uno storico tris iridato dopo Richmond 2015 e Doha 2016.

2 sono i rivali più accreditati per il fenomeno slovacco. Il primo è il campione mondiale di Ponferrada 2014, il polacco Michal Kwiatkowski, che si può ripetere dato il percorso molto simile. Il terzo grande favorito di giornata è il padrone di casa norvegese Edvald Boasson Hagen.

Alle spalle di questi 3, molta incertezza: Julian Alaphilippe è supportato da una grande Francia, Matthews guida il gruppo australiano, il campione del mondo a cronometro orange Tom Dumoulin è in forma smagliante e il Belgio guidato da Philippe Gilbert e Greg Van Avermaet ha 2 specialisti delle corse di un giorno. Occhio poi alla possibile sorpresa colombiana, squadra ricchissima di scalatori ma che in caso di arrivo in volata può schierare Fernando Gaviria.

Nel plotone dei favoriti, non si può dimenticare l'Italia guidata da Davide Cassani. Quella azzurra è una squadra con molti corridori arrivati in ottima forma come Matteo Trentin (recente dominatore delle volate della Vuelta), Gianni Moscon, Elia Viviani, Sonny Colbrelli e Diego Ulissi che solo 15 giorni fa ha vinto il Gp di Montreal.

La settimana iridata di Bergen giunge oggi alla conclusione dopo le prove a cronometro e le prove in linea. Le 2 squadre più contente fino ad ora sono l'Olanda e l'Italia. Gli orange si sono imposti nelle cronometro elite sia maschile che femminile con Tom Dumoulin e Annemiek Van Vleuten. Trionfo anche nella corsa in linea donne con la vittoria di Chantal Blaak. L'Italia ha invece fatto il pieno nelle donne juniores con la doppietta di Elena Pirrone accompagnata sul podio nella cronometro da Alessia Vigilia e nella prova in linea da Letizia Paternoster.

L'Italia ha ben fatto anche nelle prove Juniores uomini con il secondo e terzo posto della gara in linea di Rastelli e Gazzoli e l'argento di Puppio a cronometro. A livello under 23 non abbiamo però replicato queste prestazioni. Nella prova in linea, si è imposta la Francia con Cosnefroy che ha battuto il tedesco Kamna e il danese Svendgaard, nella crono il danese Bjerg ha superato l'americano McNulty e il francese Ermenault.