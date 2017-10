Giro di Turchia 2017 - Bennett torna al successo, Ulissi difende la maglia. Epilogo a Istanbul

Google Plus

Tour of Turkey Twitter

Sam Bennett suona la quarta sinfonia al Giro di Turchia. La penultima uscita, da Selcuk ad Izmir, premia l'irlandese in forza alla Bora, fin qui imbattibile in volata. Bennett precede il padrone di casa Orken e il nostro Consonni, già in evidenza negli scorsi giorni. Theuns, più volte sul podio, si deve accontentare della quarta piazza. Nei dieci, anche Minali, Ballerini e Gavazzi. Si difende egregiamente Ulissi, 18^, conserva la maglia di leader a una tornata dal termine.

Caratterizza la giornata una fuga di 5 unità, all'interno l'italiano Spreafico, in forza alla Androni. Il gruppo concede il benestare, ma con l'approssimarsi del traguardo, a circa 30km dal termine, arriva il ricongiungimento. UAE e Trek si dividono le operazioni di gestione della scorsa, disinnescano le successive sortite.

Maestri e Pantano hanno idee diverse, ma il finale è in volata e Bennett ha le chiavi del successo.

ORDINE DI ARRIVO

1 Sam Bennett (BORA – HANSGROHE) 4:06:51

2 Ahmet Örken (TURKISH NATIONAL TEAM) +0:00

3 Simone Consonni (UAE TEAM EMIRATES) +0:00

4 Edward Theuns (TREK – SEGAFREDO) +0:00

5 Michal Paluta (CCC SPRANDI POLKOWICE) +0:00

6 Riccardo Minali (ASTANA PRO TEAM) +0:00

7 Boy Van Poppel (TREK – SEGAFREDO) +0:00

8 Davide Ballerini (ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA) +0:00

9 Francesco Gavazzi (ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA) +0:00

10 Gregory Habeaux (WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT) +0:00

CLASSIFICA GENERALE

1 Diego Ulissi (UAE TEAM EMIRATES) 23:07:41

2 Jesper Hansen (ASTANA PRO TEAM) +0:12

3 Fausto Masnada (ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA) +0:24

4 Daniel Felipe Martinez (WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA) +0:29

5 Yonder Godoy (WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA) +0:30

6 Ildar Arslanov (GAZPROM – RUSVELO) +0:30

7 Francesco Gavazzi (ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA) +0:42

8 Andrey Zeits (ASTANA PRO TEAM) +0:50

9 Jarlinson Pantano Gomez (TREK – SEGAFREDO) +1:03

10 Eduard Prades (CAJA RURAL – SEGUROS RGA) +1:14

Hansen e Masnada devono ribaltare quest'oggi la graduatoria, una manciata di secondi da recuperare a Ulissi. Poco più di 140 i chilometri da percorrere. Istanbul - Istanbul, un solo GPM di quarta categoria in programma. La prima parte è piuttosto mossa, epilogo invece senza particolari sussulti, attenzione però alle fasi conclusive. La strada sale, può quindi rimescolare le carte.