Tour de France 2018, ecco il percorso Vandea, Bretagna e pavè nella prima settimana. Alpe d'Huez nella seconda, Pirenei nella terza. Una cronosquadre alla terza tappa e una crono individuale il penultimo giorno di corsa.

Tour de France 2018, ecco il percorso. Fonte: Tour de France/Twitter

Start writting the text of your article here. Is suggested follow and read carefully the SEO tips. GO!

Ciclismo