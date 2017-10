Ciclismo - Gaviria domina in Cina: tris a Nanning, l'obiettivo è il Tour 2018

Ciclismo - Gaviria domina in Cina: tris a Nanning | Twitter

La Colombia domina in Cina e lo fa grazie a Fernando Gaviria che non sta lasciando scampo agli avversari ed oggi a Nanning ha vinto terza volata su tre al Gree - Tour of Guangxi. Il velocista colombiano precede ancora una volta Max Walscheid sul traguardo cinese, dimostrando di essere imbattibile negli sprint di gruppo.

La stagione del colombiano, la seconda in maglia Quickstep Floors, sembra essere quella della sua definitiva esplosione. Le vittorie alla Vuelta a San Juan e quella alla Tirreno Adriatico hanno aperto la stagione di Gaviria che poi ha dominato sulle strade del Giro d'Italia vincendo ben quattro frazioni. Il finale di stagione in Cina, sta ancor più dimostrando quanto il colombiano sia veloce e costante una volta trovata la forma ottimale. Ottenere tre vittorie in fila non è mai semplice, nemmeno con una startlist un po' povera a livello di sprinter come quella del Gree - Tour of Guangxi. Il velocista della Quickstep Floors, infatti, ha sempre vinto nettamente in queste prime tre tappe e prima della fine potrebbe ottenere un grande pokerissimo che lo lancerebbe come velocista di punta della squadra per la prossima stagione.

Super-close finish to stage 3 of the #TourofGuangxi but it's Fernando Gaviria that makes it three from three. pic.twitter.com/kcuLzh8a5i — CyclingTips (@cyclingtips) 21 ottobre 2017

Infatti, dato l'addio di Marcel Kittel che approderà alla Katusha - Alpecina il prossimo Novembre, Fernando Gaviria dovrà combattere con Elia Viviani per conquistare il posto da velocista al Tour de France, ma le vittorie ottenute in questa stagione lo pongono certamente in posizione favorevole rispetto all'italiano. Oltretutto, la forza del colombiano è ancora da testare negli scontri diretti con i big dello sprint come appunto Kittel e Mark Cavendish, due che si sfidano ormai da anni nelle volate di gruppo della Grand Boucle.