Ufficiale: sarà Parigi 2024 e Los Angeles 2028

parigi ospiterà le olimpiadi del 2024 (fonte foto la stampa)

In attesa delle Olimpiadi del 2020 che si svolgeranno a Tokyo, il Cio ha ufficializzato l'assegnazione delle Olimpiadi del 2024 e 2028. Saranno rispettivamente Parigi e Los Angeles ad ospitare le due edizioni delle Olimpiadi, il tutto grazie a un accordo a tre.

Infatti, dopo i ritiri di Roma, Amburgo e Budapest, erano rimaste solo Parigi e Los Angeles come città candidate alle Olimpiadi del 2024. Ma se la città californiana era propensa a un rinvio di quattro anni, Parigi è stata sempre decisa ad ospitare nel 2024 le Olimpiadi sospinta dall'entusiasmo e sostegno del Presidente francese Macron e a 100 anni dall'ultima edizione dei giochi olimpici nella capitale francese.

Da qui il tacito accordo tra il Cio e le delegazioni delle due città e l'ottenimento dunque dell'obiettivo principale per le tre parti. Il Cio investirà 1,7 miliardi per l'edizione del 2024 a Parigi, mentre 2,2 miliardi per quella del 2028 a Los Angeles.

Così il sindaco della metropoli americana, Eric Garcetti, esprime la gioia per l'ufficialità delle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles: "Questo è un giorno storico per Los Angeles, gli Stati Uniti e per il movimento olimpico e paralimpico. Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per riportare i Giochi nella nostra città e cominciare un nuovo capitolo nella storia senza fine di Los Angeles e delle Olimpiadi. L'accordo con il Cio ci dà l'opportunità di sperare che da qui a undici anni Los Angeles diventi la città più sana d'America e dove la pratica sportiva sia veramente accessibile a tutti".

Per Los Angeles si tratterà delle terze Olimpiadi, dopo quelle del 1984 e del 1932. Con la scelta di Los Angeles, le Olimpiadi tornano negli Stati Uniti per la prima volta dal 1996, quando le aveva ospitate Atlanta. Nel 2002 Salt Lake City aveva ospitato i Giochi olimpici invernali. Anche per Parigi si tratterà del terzo appuntamento olimpico della storia che cadrà esattamente 100 anni dopo i Giochi del 1924 (gli altri furono organizzati nel 1900).