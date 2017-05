Nuoto, campionati francesi: Metella vola nei 100 farfalla, regale Lacourt a dorso, splendida Bonnet nei 100 stile - Source: Aurelien Meunier/Getty Images Europe

Botti francesi. La quinta giornata offre interessanti spunti in ottica iridata, rilancia le ambizioni dei divi del nuoto transalpino. Dopo la rinuncia ai 100, Camille Lacourt domina con il suo dorso elegante i 50. 24"60, per respingere i propositi di uno Stravius da 24"73 e di Stasiulis. Tempo che colloca Camille a ridosso dei primi della classe, nei pressi di Xu, Rylov e Koga, in corsa quindi per una medaglia mondiale.

Mehdy Metella, dopo le ottime cose sui 100 stile, si ripete a farfalla. Due vasche, terzo crono del 2017, a un soffio dalla coppia Le Clos - 51"29 - Li Zhuhao. Metella copre la distanza in 51"36, dominando letteralmente la concorrenza.

Charlotte Bonnet, già veloce sui 200 stile, alza l'asticella anche nei 100. Avvicina il limite nazionale, chiude in 53"65, rifilando 9 decimi alla Gastaldello, e innalza una candidatura per la finale ungherese. Difficile ipotizzare un piazzamento nelle tre, il mondo, qui, procede a grandi passi. La Sjoestroem, capofila di stagione davanti alle sorelle Campbell, vanta un clamoroso 52"54.

Aurelie Muller rafforza la supremazia nel mezzofondo e si aggiudica gli 800 - 8'36"56 - spazzando via Egorova e Lesaffre. Guida la divina Ledecky, 8'15 per l'americana. Infine, 200 rana D, gara di secondo piano, con la Deberghes a 2'28"78. Specialità monopolizzata dalla Efimova, 2'21"35 a Mosca. Al suo inseguimento, le britanniche Ulyett e Renshaw.